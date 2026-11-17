Quieres renovar el salón y quieres tener un televisor que esté a la altura de esta renovación. Necesitas algo que te atrape de verdad, justo como lo que consigue la Smart TV LG OLED evo AI C6 de 65 pulgadas, un modelo con resolución 4K, panel OLED evo, procesador α11 Gen3 con IA y un diseño digno de una galería. ¡Y encima está rebajado de 2.699 € a 1.699 €!

Es una compra más que recomendable para amantes del cine, gamers muy exigentes o cualquiera que busque la mejor calidad de imagen posible. Además, si usas nuestro cupón exclusivo LGOKDIARIO10, tendrás un 10% de descuento que la deja aún más barata. Más fácil, imposible.

Por qué te recomendamos esta TV

Porque su panel OLED evo ofrece negros de verdad y un contraste sorprendente.

Porque su tecnología Anti-reflejos reduce el 98,9% de los reflejos, así que es una tele perfecta para salones muy luminosos.

Porque llega a 165 Hz, con 0,1 ms de respuesta y compatibilidad con G-SYNC y FreeSync Premium. Vaya, que es perfecta para jugar.

Porque su sistema operativo incluye IA con Copilot y Gemini y mando con puntero inalámbrico. Es sorprendentemente avanzado.

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Smart TV LG OLED evo AI C6 65 pulgadas 4K

Lo primero que te llama la atención del Smart TV LG OLED evo AI C6 es su finísimo diseño, pero lo que de verdad te atrapa es su calidad de imagen. Además de funcionar a 4K con 165 Hz, ideal para los más jugones, tiene un panel OLED con 33 millones de puntos de luz que funcionan de forma totalmente independiente, de forma que consiguen colores mucho más precisos y un realismo que no vas a encontrar con ningún otro televisor. Además, tiene un procesador con IA que mejora la calidad de imagen y de sonido en todo momento, incluso en contenido más antiguo, y un sistema de sonido envolvente que no te hará echar en falta sistemas más complejos. Para rematar, su sistema operativo te recomienda contenido en base a tus preferencias, aprende de ti y viene con un mando con puntero que facilita enormemente su uso.

En definitiva, es una televisión perfecta para cinéfilos, seriéfilos e incluso gamers exigentes. De hecho, aunque no tengas consola ni PC podrás jugar, ya que incluye GeForce Now para el mejor juego posible en la nube. Es realmente sorprendente.

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¿Qué dicen las reseñas?

Pues, simplemente, que es una de las mejores teles que puedes comprar por ese precio tanto si juegas como si ves películas o series. Cuenta con más de 16.000 valoraciones y una nota media de 4,8 sobre 5, así que te puedes hacer una idea del grado de satisfacción de sus usuarios. Aquí te dejamos varias reseñas:

«Al encenderla, la experiencia mejora aún más: la calidad de imagen y sonido es impresionante. Estoy realmente encantado con esta compra.»

«Es fabuloso. Ofrece una experiencia visual de alto nivel, con negros puros, contraste excepcional y colores intensos pero precisos.»

«Compre esta tv principalmente para jugar en el PS5 y ver series-peliculas, me sorprendio bastante las opciones que trae de mejora de imagen y sonido usando IA, támbien las opciones para optimizar el gamming son bastante interesantes.»

Además de la rebaja, recuerda que tienes un 10% extra con nuestro cupón exclusivo LGOKDIARIO10 y que la tienda de LG te ofrece también la instalación Premium Plus gratis, valorada en 79 €. ¡Aprovecha!

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