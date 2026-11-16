Richard Gracia, empresario: «A la gente pobre le encanta guardar las bolsas de plástico del Mercadona por todas partes»

La manera en la que las personas gestionan su efectivo no solo se demuestra en grandes dispendios económicos, sino también en pequeños hábitos rutinarios que pueden ser un síntoma de la conciencia con el ahorro, el consumo y el terror a quedarnos sin recursos. Richard Gracia, empresario e inversor, ha analizado en profundidad esta circunstancia.

Gracia, a través de un vídeo publicado en redes sociales, ha compartido una reflexión sobre la llamada ‘mentalidad de escasez’, un concepto que asocia a comportamientos domésticos específicos sin aparente importancia. El experto puso como ejemplo una costumbre muy habitual en los hogares españoles: acumular bolsas de plástico del supermercado que luego no se utilizan.

Por qué se hace esto

Gracia comienza su monólogo señalando un hábito recurrente en los hogares de la clase trabajadora: «A la gente pobre le encanta guardar las bolsas de plástico del supermercado por todas partes». El empresario asegura que en algunos hogares se almacenan enormes cantidades de bolsas de distintos tamaños, muchas de ellas ignoradas por la mayoría. Para el inversor, esta forma de actuar se debe a una respuesta por el miedo a necesitar algo más adelante.

Según Gracia, el quid de la cuestión no reside en el valor económico de estos artículos, que en la mayoría de los casos no llegan a un euro, sino en el motivo por el que se guardan. «La mentalidad de escasez vive en hábitos tan pequeños que ya ni los ves en el día a día», sostiene. Una idea que se aplica a otros objetos domésticos, como envases vacíos, utensilios que ya no son necesarios o cables viejos que ya no se usan, pero que se almacenan ‘por si acaso’.

La relación entre la escasez y el dinero

El inversor defiende que acumular objetos por miedo a necesitarlos en el futuro puede ser un indicio de preocupación recurrente por la falta de recursos. A su juicio, esta actitud no se limita exclusivamente al espacio que ocupan dichos elementos, sino también a la toma de decisiones económicas o personales.

Gracia afirma que «la abundancia no convive con la acumulación y el miedo. Son formas de pensar completamente opuestas». Con esta declaración, formula que renunciar a aquello que ya no es útil puede transformarse en una prueba para cambiar la importancia que le damos a nuestras posesiones y con la inquietud económica.

Su sugerencia se basa en dejar de lado gradualmente esa obsesión de conservarlo todo ante la posibilidad de necesitarlo a corto o medio plazo. «Tira las bolsas», aconseja Gracia, aunque matiza que su mensaje va más allá de ordenar los cajones o armarios. Para el empresario, el cambio verdadero estriba en dejar de tomar decisiones en base al temor a no tener algo.

Sin embargo, debe distinguirse esta forma de actuar de una máxima sobre la economía doméstica. Reutilizar o guardar bolsas también puede deberse a estar concienciado medioambientalmente o aprovechar los recursos y no tiene por qué ser sinónimo de mentalidad de escasez. Asimismo, desprenderse de objetos que ya no utilizamos no significa una mejora de la situación financiera.