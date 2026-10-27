Los psicólogos coinciden: los adultos que necesitan guardar bolsas de plástico en su casa no son desordenados, en realidad sólo buscan aprovechar al máxima todo lo que tienen

Aprovechar el espacio en casa es una opción a la que recurren numerosas personas. Esto sucede cuando realizamos la compra y guardamos las bolsas vacías en una bolsa más grande para poder reutilizarlas posteriormente. La psicología asegura que este comportamiento se relaciona con un rasgo denominado frugalidad.

Este rasgo combina compras moderadas con la reutilización de los recursos. Sin embargo, en determinados casos, este sencillo hábito se puede llegar a convertir en una acumulación compulsiva e incontrolada.

El concepto de frugalidad

Esta conducta surge de manera aislada en la edad adulta e inconscientemente se rige por la frugalidad. Un concepto que se define como la combinación de dos comportamientos, como lo es, por un lado, la compra con moderación y, por otro lado, aprovechar al máximo lo que ya se tiene, visualizando los objetivos a largo plazo.

¿Qué patrones reflejan?

Aquellas personas que acumulan bolsas de plástico reflejan los siguientes tres patrones:

La aversión al desperdicio . Sensación de incomodidad al tirar algo que aún sirve, casi como si se tratara de culpa.

. Sensación de incomodidad al tirar algo que aún sirve, casi como si se tratara de culpa. La preparación para el futuro . Esto se centra en tener un recurso a mano por si surge alguna necesidad.

. Esto se centra en tener un recurso a mano por si surge alguna necesidad. La conciencia del recurso. En estos casos, reutilizar ahorra dinero y evita comprar lo que ya se tiene en casa.

¿Por qué se produce este comportamiento?

Este comportamiento ha viajado como una especie de tradición durante años a través de la frase: «No lo tires, todavía sirve». Una frase que transmite un mensaje de aprovechar las cosas. Además, son numerosos los estudios que relacionan esta conducta con la conciencia ambiental, consumiendo menos recursos naturales y generando menos residuos.

La tradición de este hábito

La psicología hace una diferencia nítida entre esta conducta y la compulsividad. Reutilizar bolsas ahorra dinero y reduce la cantidad de plástico que se desecha. Aunque, si esto se convierte en una obsesión compulsiva relacionada con el orden, puede perjudicar al bienestar del individuo.

Por lo tanto, este fenómeno enseña cómo los pequeños hábitos domésticos tienen una mayor relevancia psicológica y ambiental. Un hábito que se encuentra por encima de cualquier estudio y que ha sido heredado de generación en generación para aprovechar el espacio.