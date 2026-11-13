Black Friday 2026 se adelanta en estas tiendas: Zara, Mango, El Corte Inglés y Amazon ya tienen fecha

Llega una de las jornadas de gran consumo y más esperadas del año: Black Friday 2026. Aunque la fecha oficial de arranque es el 27 de noviembre, este año se adelanta en algunas tiendas. Si bien hay lugares que no tienen fecha de inicio, y entonces empezarán en el día oficial y probablemente, a tenor de las anteriores ediciones, alargarán hasta el fin de semana, otras ya tienen fecha de inicio, y es antes de la esperada.

De esta forma tenemos ya descuentos y ofertas para poder aprovechar esta jornada que cada año suele aumentar el número de días en que los productos se venden más baratos. Zara, Mango, El Corte Inglés y Amazon han anunciado ya descuentos, de hecho, en algunas de estas tiendas es posible hacernos ya con ofertas en determinados productos que valen mucho la pena. Lo interesante es saber cómo comprar: hacer una lista de lo necesario y de lo que uno quiere regalar, comparar precios y comprar antes de que la oferta se agote.

Cuando empieza el Black Friday 2026 en tus tiendas favoritas

Black Friday en Zara

Las ofertas en Inditex siempre son esperadas. En este caso, en Zara, la madre de todas las marcas de la compañía, tiene fecha de inicio del Black Friday 2026 el jueves 26 durante la tarde online, y hay que esperar unas horas para poder tener descuentos en las tiendas físicas, porque arrancan en fecha oficial: durante el 27 de noviembre.

En Zara podemos hacer las compras más especiales para la temporada otoño e invierno 2026. En especial, en cuanto a jeans, jerséis, chaquetas y blusas, y luego ir a los vestidos elegantes para las fiestas de Navidad. Si tienes pensado hacer regalos en forma de ropa o complementos, entonces es el momento de consultar y hacerte entonces con los descuentos en tales productos para tu madre, hermana, amigos…

Black Friday en El Corte Inglés

En estos grandes almacenes, la campaña de Black Friday 2026 empieza mucho antes, según informa la página oficial de Black Friday de El Corte Inglés. La cadena ha activado una primera fase de ofertas bajo el lema «Adelántate al Black Friday», con descuentos anunciados del 9 al 15 de noviembre. La propuesta abarca distintas categorías: moda y tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar.

La compañía indica que los descuentos pueden prolongarse varios días y sitúa el Cyber Monday el lunes posterior al viernes negro, este año el 30 de noviembre. Por eso, el calendario no se limita a una sola jornada: las oportunidades pueden aparecer en distintas fases y no todos los artículos tienen por qué mantener la misma rebaja.

Mango y la jornada de descuentos

Como es costumbre, la tienda de moda Mango se apunta al Black Friday 2026 con variedad de descuentos. Podremos tener ofertas en las diversas colecciones tanto de mujer como de hombre, teen y niños.

La firma no acostumbra a esperar necesariamente al viernes para activar las promociones online, por lo que el jueves 26 de noviembre vuelve a ser la fecha más probable para empezar esta jornada de promociones.

Ahora bien, es importante tener presente que Mango suele seleccionar determinados artículos y el porcentaje de descuento puede variar de unos productos a otros. No todos los artículos que tiene en la tienda estarán entonces en descuento.

De ahí que, si se busca una prenda concreta, sea útil comprobar su precio unos días antes y ver después si realmente entra en la campaña. Para las tiendas físicas, el viernes 27 de noviembre será la fecha que tener anotada.

Como consejo, lo primero que debes hacer es mirar las prendas que te gustan, guardarlas en la lista de la compra y así las tienes directamente para ese día y comprobar en el momento que las compras en oferta o no.

Black Friday 2026 en Amazon

Si bien tiene variedad de descuentos durante el año, en Amazon, la Semana de Black Friday 2026 empieza el jueves 19 de noviembre y acaba el lunes 30 de noviembre a las 23:59 horas. es, por tanto, una de las tiendas que más antelación empieza esta importante jornada de descuentos.

Serán varios días de ofertas en cantidad de categorías y la antesala de las fiestas navideñas.

Junto al Cyber Monday

La jornada del Black Friday presenta cantidad de descuentos en tus tiendas favoritas, y es el 27 de noviembre como fecha principal de la campaña. Ahora bien, siempre puede empezar antes y prolongarse durante varios días, especialmente en el fin de semana.

A la vez, enlaza con el Cyber Monday, del 30 de noviembre, otra de las jornadas de descuentos del año, centrada especialmente en tecnología.

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