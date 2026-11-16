La calefacción por suelo radiante está bien pero los expertos coinciden: «El radiador de calor azul ofrece un calor muy confortable y te permite ahorrar»

Con la llegada de los meses más fríos del año y las temperaturas acompañando a esta época como corresponde, la calefacción por suelo radiante es una de las opciones más utilizadas en las viviendas españolas. Aunque es en este preciso momento cuando numerosas personas se preguntan cuál es la mejor opción para calentar el hogar en invierno.

Esta elección es fundamental para evitar que la factura eléctrica se dispare. El experto en eficiencia energética y calefacción, Ángel Blázquez, ha analizado cuáles son las ventajas y desventajas de los principales sistemas disponibles en el mercado.

Entre las múltiples opciones, el especialista reconoce que los radiadores de calor azul son una de sus alternativas favoritas al suelo radiante. «A mí personalmente me gustan mucho. Es un calor muy confortable que se pega a la casa, a las paredes y a los muebles», explica.

De hecho, algunos de estos modelos incorporan conexión wifi y permiten programar su funcionamiento antes de llegar a casa.

El radiador que recomienda Ángel Blázquez para ahorrar

Una de las principales ventajas de estos aparatos es la posibilidad de controlar con precisión la temperatura gracias a sus termostatos, evitando que la vivienda alcance temperaturas superiores a las necesarias y reduciendo el tiempo de funcionamiento.

Blázquez recuerda que cada sistema tiene unas características diferentes. Por ejemplo, los radiadores de aceite tardan más en calentarse, pero conservan el calor durante bastante tiempo. Los convectores calientan el aire rápidamente y los aparatos de infrarrojos proporcionan calor directo a las personas y superficies.

Al mismo tiempo, habla sobre los braseros eléctricos y las estufas de infrarrojos como alternativas para calentar zonas concretas, aunque no son la mejor solución cuando se pretende climatizar una habitación completa y garantizar la seguridad.

La temperatura adecuada para gastar menos luz

Ángel Blázquez recalca que el ahorro se encuentra verdaderamente en el uso que se haga del mismo. «A igual potencia, todos gastan lo mismo por hora», advierte.

Así que aconseja mantener el termostato alrededor de los 20 grados, utilizar temporizadores y apagar los dispositivos cuando no haya nadie en la estancia.

También recomienda elegir la potencia según los metros cuadrados y el aislamiento de la estancia. Es decir, como orientación, una vivienda bien aislada necesita aproximadamente un kilovatio por cada diez metros cuadrados.

Por lo tanto, el control de la temperatura, programar horarios y elegir correctamente el sistema de calefacción son medidas esenciales para disfrutar del invierno sin llevarse sorpresas a final de mes con el recibo de la luz.