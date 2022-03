Los relojes inteligentes son esos dispositivos que no puedes quitarte de encima. Su avanzada tecnología te mantienen conectado a tu smartphone de una forma más cómoda a la vez que vigila tu salud. Aquí te presentamos el smartwatch Huawei Watch GT2 Pro con un diseño muy cuidado y lo último en electrónica para tener todas tus necesidades cubiertas desde la comodidad de tu muñeca. Si aún no dispones de un reloj inteligente, y eres de esas personas que no puede vivir sin el deporte, aprovecha esta ocación y llevate el reloj inteligente del que todo el mundo habla con más de un 35% de descuento.

Solo hasta el 2 de abril podrás aprovechar esta y todas las ofertas que AliExpress ha lanzado por su 12 aniversario. Encuentra el producto con el que llevas tiempo soñando a un precio muy rebajado en la web que AliExpress ha lanzado con todo el catalogo de ofertas. Miles de productos con hasta un 80% de descuento te están esperando. Continúa leyendo para conocer los cupones descuentos que puedes aplicar en tus compras y ampliar la rebaja del precio final.

El gigante de la tecnología HUAWEI ha diseñado el reloj inteligente más avanzado hasta la fecha. El HUAWI Watch GT2 Pro es una combinación de elegancia y arte, al incorporar la esfera del reloj en zafiro con el marco de titanio. Un diseño que atraerá a los amantes clásicos de la relojería y que le proporciona resistencia al desgaste del tiempo. Sin duda una artesanía muy cuidada. Además, podrás elegir el diseño de la esfera entre las más de 200 opciones disponibles para que combine con el estilo que lleves cada día.

Además de su impecable diseño, el HUAWEI Watch GT2 Pro es un reloj inteligente imprescindible para deportistas ya que dispone de muchas prestaciones para controlar tu actividad física. Te mide la tasa máxima de consumo de oxígeno durante el ejercicio reflejando la aptitud cardiorrespiratoria y la capacidad de resistencia. Así como el tiempo de recuperación que necesitas después de la actividad para evitar la fatiga física.

Otro de las funcionalidades del smartwatch de HUAWEI es que monitoriza factores de tu salud durante la práctica de deporte o mientras que estás trabajando. Como la detección de saturación de oxígeno en sangre o la detección de la frecuencia cardíaca durante las 24h. Pero sin duda una de las características más reseñables es su control científico del sueño, pudiendo diagnosticar alguno de los 6 tipos comunes de problemas de sueño a la vez que aporta soluciones.

Comprar en AliExpress por (252,31€) 164€

Aplicando el código «AEAL19» podrás obtener 19€ de descuento extra.

Ahorra aún más en tu compra

Estos son los códigos de descuento que estarán disponibles en la web de AliExpress, hasta el próximo día 2 de abril para rebajar aún más el precio de tu compra:

4€ de descuento por 29€ de compra: AEAL4

8€ de descuento por 59€ de compra: AEAL8

14€ de descuento por 99€ de compra: AEAL14

19€ de descuento por 129€ de compra: AEAL19

30€ de descuento por 199€ de compra: AEAL30

45€ de descuento por 299€ de compra: AEAL45

