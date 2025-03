12 GB de RAM, 512 GB de memoria, cámara de 64 MP y 165€ de descuento: El POCO X6 es el mayor chollazo del aniversario de AliExpress

Ha llegado el momento de cambiar de teléfono móvil. Tu antiguo smartphone ya no da para más y quieres conseguir algo que sea potente y no tenga un precio disparatado. Has elegido el mejor momento, porque se está celebrando el 15 Aniversario de AliExpress, con rebajas de hasta el 80% en todo tipo de productos hasta el 26 de marzo. Y esto, combinado con la maestría de la relación calidad/precio de la marca POCO, da pie a una oferta perfecta.

El aniversario de AliExpress está repleto de chollos, pero pocos logran igualar al del Smartphone POCO X6. Este modelo está rebajado un 41% con motivo de esta promoción, para que pases de sus casi 400 € habituales a un precio de poco más de 233 €. Una rebaja perfecta que debes aprovechar cuanto antes, y a la que puedes acompañar con los cupones de descuento del Aniversario de AliExpress:

ESAS02 – 2 € de descuento en compras mínimas de 19 €.

ESAS06 – 6 € de descuento en compras mínimas de 39 €.

ESAS08 – 8 € de descuento en compras mínimas de 59 €.

ESAS12 – 12 € de descuento en compras mínimas de 89 €.

ESAS20 – 20 € de descuento en compras mínimas de 139 €.

ESAS40 – 40 € de descuento en compras mínimas de 239 €.

ESAS60 – 60 € de descuento en compras mínimas de 369 €.

ESAS70 – 70 € de descuento en compras mínimas de 469 €.

Cupones que no puedes usar en productos virtuales, ni en smartphones. No son aplicables a esta oferta, pero sí a otras muchas que puedes buscar aprovechando estas rebajas especiales. Y volviendo al terminal móvil, esa rebaja de más de 165 € es perfecta para hacerse con él. Probablemente quieras saber más detalles para poder decidirte. Te adelantamos que es un auténtico chollazo, pero puedes seguir leyendo para despejar tus dudas.

Comprar en AliExpress por ( 398,48 € ) 233,13 €

Smartphone POCO X6

El Smartphone POCO X6 es el modelo que necesitas si eres una persona que busca buen rendimiento, buena fotografía y mejor precio. Su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 2712 × 1220 garantiza nitidez, colores vibrantes y máxima visibilidad en cualquier condición. Además, tiene una tasa de refresco de 120 Hz que hace que todo sea mucho más fluido e inmersivo, incluso al ver vídeos o jugar a juegos, y cuenta con la protección de la tecnología Corning Gorilla Glass Victus para que puedas llevarlo a cualquier parte sin miedo.

A nivel de potencia, el POCO X6 sorprende gracias al procesador Snapdragon 7s Gen 2 con tecnología de 4 nm, que cuenta con una eficiencia energética envidiable y un rendimiento perfecto para la multitarea gracias a sus 12 GB de memoria RAM. Tampoco se queda corto en almacenamiento, ya que este modelo cuenta con 512 GB de memoria interna con los que ofrece espacio de sobra para apps, fotos, vídeos y documentos de cualquier tipo.

Es también uno de los mejores teléfonos Android en cuanto a fotografía, ya que tiene una cámara principal de 64 MP con lente gran angular de 8 MP y macro de 2 MP, combinación perfecta para acabados profesionales con este teléfono, y también para grabar vídeo a 4K y a 30 FPS con una calidad incuestionable. ¿Y para las personas que adoran las selfies? Sus 16 MP garantizan unos resultados perfectos, con una calidad realmente sorprendente.

Todo esto viene encapsulado en un terminal que ofrece hasta 20 horas de reproducción de vídeo y carga turbo de 67 W, con tamaño compacto, diseño elegante y rendimiento excepcional por un precio perfecto. ¡Dejarlo escapar ahora que está rebajado a 233,13 € sería un error!

