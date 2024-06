¡Llegan las Ofertas de Verano de Dyson!: hasta 150€ de descuento en aspiradoras sin cable, moldeador de pelo Airwrap y mucho más

El sol comienza a calentar con más fuerza que nunca, las playas se llenan y huele a mar. Sí, el verano ya está aquí, y Dyson quiere que enfoques esta temporada con la alegría y comodidades que mereces. ¿Cómo? Con descuentos de hasta 150€ en los mejores productos de la marca, solo durante las Ofertas de Verano de Dyson.

¿Tener una melena perfecta a cualquier hora del día? El moldeador de pelo Dyson Airwrap lo consigue. ¿Despreocuparte de la limpieza de los suelos de casa? El robot aspirador Dyson 360 se encarga de ello. Todo eso, y mucho más, te espera en las Ofertas de Verano de Dyson, con unos precios tan increíbles como las prestaciones de los productos de esta famosa marca.

Descubre aquí las Ofertas de Verano de Dyson

Tanto si buscas un secador Dyson, una plancha de pelo Dyson o hasta modelos tan aclamados como las aspiradoras sin cable Dyson V10 o la Dyson V15 te están esperando. Cuida tu pelo y tu hogar con la mayo comodidad y con los precios más bajos. Tienes hasta el 7 de julio para obtener descuentos de hasta 150€ en tus productos favoritos. Así que, para que no pierdas tiempo, echa un vistazo a la selección que te traemos directamente de Dyson.

Revolución, esa es la palabra que mejor define al aspirador sin cable Dyson V15. La compañía ha tenido en cuenta todo lo que se necesita a la hora de limpiar para diseñar este modelo, una de sus aspiradoras sin cable más avanzadas. Por eso, incluye 6 cabezales distintos que van desde un cepillo para pelo de mascotas hasta un accesorio para limpiar colchones.

Su cepillo Fluffy de 25 cm de ancho evita los problemas de estática al limpiar, eliminando el polvo en toda clase de superficies. Además, se mueve fácilmente por debajo de los muebles para acabar con la suciedad más escondida. Por otra parte, cuenta con 3 modos de potencia e incluye varios accesorios que facilitan la limpieza. Sin duda, es de lo mejor de las aspiradoras Dyson, con una potencia y una autonomía de 60 minutos perfecta. ¡Llévatela ya con 150€ de descuento!

Comprar en Dyson por ( 749€ ) 599€

El Dyson Airwrap Long Ceramic Pink es uno de los grandes imprescindibles de la marca. Un moldeador de pelo Dyson con el que conseguir fácilmente el peinado que quieras cuando quieras. Alisa, peina, da volumen y ondula el cabello con suma facilidad y, además, siempre da facilidades para ajustar la temperatura y flujo del aire según las necesidades de tu cabello.

Sus 6 cabezales intercambiables son una de las claves de la popularidad del moldeador de pelo Dyson Airwrap. Una de las estrellas del conjunto es el secador alisador Coanda, que seca el pelo a la vez que lo peina, eliminando por completo el encrespamiento. Además, su moldeador es perfecto para hacer ondas sueltas, bucles estrechos y rizos voluminosos. ¡Controla tus rizos y tu cabello como nunca con una tecnología que cuida al máximo de tu melena!

Comprar en Dyson por (549€) 499€

Seguimos con lo mejor de las Ofertas de Verano de Dyson para hablar de otra de sus mejores aspiradoras: la aspiradora sin cable Dyson V10. Un top ventas que tiene 150 € de descuento y que promete acabar con toda la suciedad sin importar dónde lo uses. ¿Cómo lo consigue? Con su motor digital Dyson V10, que alcanza las 125.000 revoluciones por minuto.

Ofrece una hora de autonomía, tres modos de potencia y una versatilidad incomparable. De hecho, viene con varios accesorios tan recomendables como el cepillo Motorbar, que elimina el pelo de mascotas sin enredos, o el cepillo de cabezal giratorio perfecto para superficeas duras. Además, se puede convertir en aspirador de mano para ampliar al máximo sus posibilidades. ¡Olvídate de la suciedad!

Comprar en Dyson por (599€) 449€

Si no quieres preocuparte por limpiar y quieres que la tecnología se encargue por ti, no hay nada como el robot aspirador Dyson 360. Un dispositivo plano y tan ligero que se puede colar por cualquier parte sin dificultad, incluso por los muebles más bajos. Llega donde otros no pueden gracias a un anillo de luz LED que le permite moverse incluso sin apenas luz.

Tiene varios cepillos, destacando sobre todo el de triple acción que usa nylon suave, cerdas duras y filamentos de carbono para ofrecer tres formas de limpieza al mismo tiempo. Además, incluye filtro HEPA de cinco etapas que captura el 99,99% de las partículas de hasta 0,1 micras. ¿Y lo mejor de todo? Que las Ofertas de Verano te permiten conseguir este modelo, uno de los robots aspiradores Dyson más potente del mercado, con un descuento de hasta 150€.

Comprar en Dyson por (1299€) 1149€

Tecnología de vanguardia y descuentos de ensueño se dan la mano en las Ofertas de Verano de Dyson. Si quieres cambiar por completo la limpieza de tu hogar y disfrutar de la máxima comodidad, tienes hasta el 7 de julio para aprovechar estos descuentazos. ¡Que no se te escapen!

Política comercial okshopping