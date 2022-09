Protege tu hogar con estas cerraduras de seguridad invisibles

Uno de los asuntos que más preocupan a muchas personas ahora mismo es el tema de la okupación. Cada vez son más las noticias que abren los telediarios con personas que se han metido en sus viviendas, han cambiado la cerradura y no les impiden entrar en su casa. Por este motivo, se han disparado la venta de productos anti okupas y uno de los más populares son las cerraduras invisibles.

Probablemente esta preocupación sea el motivo por el cual estás leyendo esta guía de compra, ya que aquí te vamos a ofrecer una solución bastante sencilla, contar con una cerradura invisible. Te vamos a mostrar cómo debe de ser una buena cerradura invisible y lo que debes tener en cuenta a la hora de comprar una.

Además, podrás ver algunos de los mejores modelos de Amazon para que te hagas una idea de cuáles son las cerraduras invisibles más vendidas y que más éxito tienen en internet.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar una cerradura invisible

Una cerradura invisible es un tipo de cerradura especial que se coloca detrás de la puerta, por lo que no se puede acceder a ella desde el exterior. Gracias a que a esta cerradura no se puede acceder a través del clásico bombín de la cerradura, tanto el okupa como el ladrón no pueden forzar la misma ya que no tienen forma de saber dónde se encuentra.

A esta cerradura que está detrás de la puerta se puede acceder de forma inalámbrica. Básicamente mandas una señal a la propia cerradura a través de la cual abres la puerta. Esta es una de las primeras consideraciones que se deben de tener en cuenta. Las cerraduras invisibles, evidentemente, cuentan con mandos a distancia a través de los cuales se puede abrir la propia puerta como si de una llave se tratase.

Además de este mando, existen modelos de puertas que funcionan a través de un dispositivo móvil. Básicamente instalas la aplicación de la propia cerradura en tu teléfono para que, a través del mismo, puedas abrir la cerradura de forma sencilla. Si utilizas habitualmente un smartphone, tal vez te interese que tu nueva cerradura invisible cuente con dicha función.

Otro aspecto que debes de tener en cuenta es la seguridad. Estas cerraduras invisibles son muy seguras contra ataques de tipo bumping, sin embargo, son vulnerables a los ataques informáticos. A estas cerraduras se puede acceder de forma inalámbrica a través del envío de datos, por lo que si se piratean dichos datos es como si estuviéramos haciendo una copia de la llave. Las que cuentan con mecanismos de seguridad contra este tipo de ataques son mucho más seguras y complicadas de acceder para los ladrones ya que requieren de dispositivos con tecnología adicional y es bastante raro.

Bien es cierto que esto no es algo tan sencillo y que no se trata de una técnica habitual por parte de muchos ladrones, pero siempre es importante considerar la posibilidad. Los buenos modelos de cerraduras invisibles cifran la información y disponen de mejores medidas de seguridad. De esta forma, son mucho más seguros ante este tipo de ataques y, por lo tanto, requerirán de un mayor conocimiento por parte de los asaltantes que probablemente acaben por no complicarse con dicha tarea.

Otro aspecto a considerar de estas cerraduras invisibles es su alimentación. A fin de cuentas, se trata de un dispositivo que tiene carácter electrónico, por lo que necesita una buena fuente de alimentación para poder funcionar sin problema y correr el riesgo de quedarse sin batería, ya que no podríamos abrir la puerta. Los buenos modelos de cerradura invisible avisan cuando la batería está próxima a acabarse. Por supuesto, este aviso no lo llevan a cabo con poco tiempo de antelación, si no que puede llegar a avisar incluso varias semanas antes.

Ahora que conoces un poco más acerca de las cerraduras invisibles, es importante echar un vistazo a los mejores modelos de cerraduras invisibles en Amazon. Recuerda que,

Cerradura invisible de la marca REMOCK, ideal para utilizar como segunda cerradura para la vivienda. Se integra sin problemas en cualquier puerta, independientemente de que sea de madera, metal o cristal. Cuenta con un sistema inteligente de gestión de energía sin necesidad de estar conectada a ninguna fuente externa. Incluye 4 mandos a distancia para poder repartir entre los miembros de la casa.

Comprar en Amazon

Cerradura invisible de la marca Arregui que funciona como segunda cerradura. Esta cerradura de seguridad invisible se encuentra fabricada en acero y es válida tanto para puertas de madera como metálicas. Dispone de 4 mandos a distancia y se puede reprogramar sin problema en el caso de que estos se pierdan. Dispone de radiofrecuencia segura para evitar la copia de las llaves y funciona con una alimentación de 4 pilas a las que se suma una batería de emergencia.

Cerradura invisible de la marca AWKAQUN que ofrece la posibilidad de agregar una fuente de alimentación externa vía USB para no depender de la batería. Cuenta con dos modos de desbloqueo, uno a control remoto a través de mando y otro por teléfono móvil al poderse configurar por bluetooth. Cuenta con compatibilidad de diseño de pantalla táctil y su instalación es de lo más sencilla.

Cerradura invisible de la marca AYR que cuenta con un diseño sencillo pero robusto, además de contar con una alarma incluida. La alarma empezará a sonar si detecta que se está forzando la puerta para así disuadir a los ladrones. Todas las funciones inteligentes de la cerradura se pueden configurar para mejorar la experiencia de uso.

Política comercial okshopping