Si tienes planes de renovar las habitaciones de tus hijos en su regreso al colegio, y no sabes por dónde empezar, aprovecha al 10% de descuento en los escritorios que te recomendamos en este artículo y comienza con buen pie el año escolar. Hay veces que no sabemos cómo ayudar a nuestros hijos para que hagan sus deberes y mejoren su rendimiento académico sin que esto suponga una misión imposible.

Sin embargo, son muchos los profesionales de la enseñanza que hacen hincapié en la importancia de generar un buen entorno de trabajo, donde se sientan bien y puedan hacerlo durante horas. Por eso, en este post vamos a recomendar 4 escritorios que se adaptan a estas características y con unos precios insuperables.

No te pierdas estos descuentos que solo estarán disponibles durante un tiempo limitado. Si sigues leyendo, te contamos todo sobre cuatro magníficos escritorios con el sello de calidad de Leroy Merlin.

En primer lugar, te presentamos una propuesta más que atractiva para los estudiantes, pues no solo dispondremos de un lugar para hacer los deberes o preparar exámenes, sino que además tendremos todo el espacio necesario para guardar las herramientas y dispositivos habituales gracias a sus prácticas baldas. Además, todo ello con un 10% de descuento respecto a su coste original.

No te preocupes si dispones de un espacio limitado, ya que esta mesa puede configurarse en distintas posiciones y se puede montar tanto en línea recta como en forma de L, manteniendo las medidas ideales para que los niños se sientan cómodos.

Por si esto fuera poco, la mesa escritorio Adapta está elaborada con uno de los materiales más resistentes del mercado: la melamina. Además, incluye toda la tornillería necesaria para su montaje sin mayor dificultad.

Comprar en Leroy Merlin por (̶7̶9̶,̶9̶9̶€̶)̶ 71,99€

Esta mesa le ayudará a tus hijos a mantener la concentración que necesitan para seguir avanzando en sus estudios y puedes llevártela ahora con un 10% de descuento gracias a las ofertas de la Vuelta al Cole 2022 de Leroy Merlin.

Se caracteriza por fabricarse con maderas ecológicas, amparadas bajo el sello PEFC y presenta un montaje muy sencillo, con todos los tornillos y tacos para tenerlo disponible en un abrir y cerrar de ojos.

El escritorio Merak tiene un tamaño perfecto (139x93x75 cm) en él se puede trabajar con facilidad y tiene la ventaja de ser tan amplio que incluso podremos colocar un ordenador en uno de sus lados y estudiar en el opuesto.

Comprar en Leroy Merlin por (̶1̶1̶9̶,̶0̶0̶€̶)̶ 107,00€

La Mesa escritorio Adapta fue pensada para disponer de un lugar para preparar los exámenes y hacer los trabajos, garantizando además el espacio suficiente para guardar nuestros materiales como cuadernos, libros, bolígrafos. Una propuesta que no podemos dejar pasar gracias al 10% de descuento que nos ofrece Leroy Merlin.

El escritorio Adapta se puede montar en línea recta o formando un L, lo que nos da la posibilidad de instalarlo en cualquier habitación, sin importar su forma ni el mobiliario con el que contemos. Además, tiene las medidas perfectas para que tus hijos pasen horas sentados, con 120 cm de longitud y 77 y 74 de ancho y fondo.

Con esta mesa, puedes estar tranquilo porque gracias a su elaboración en melamina su resistencia a los impactos y desgaste será máxima.

Comprar en Leroy Merlin por (̶8̶8̶,̶9̶9̶€̶)̶ 79,99€

La última recomendación que vamos a hacerte es el escritorio Skat blanco y roble, el cual continúa por la senda marcada por Adapta, ya que también permite su montaje tanto en L como de manera lineal.

Cuenta con un compartimiento inferior donde tus hijos podrán guardar cualquier libro o material y mantener la habitación en orden en todo momento. Además, dispone de un estante regulable para generar espacio suficiente en función de la altura que necesites. Su superficie total es de 139 x 93 x 75, la calidad del mueble viene garantizada por el tablero melaminizado de 16 mm que lo viste.

Comprar en Amazon por (̶1̶5̶9̶,̶0̶0̶€̶)̶ 143,00€

