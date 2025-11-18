Dreame H12 Pro We&Dry: el aspirador sin cable que también es fregona y que ahora tiene descuentazo

Dreame H12 Pro We&Dry: el aspirador sin cable que también es fregona y que ahora tiene descuentazo
No te gusta limpiar los suelos de casa. Barrer y fregar es una tarea necesaria, pero tediosa, aunque puede ser mucho más ligera si tienes en casa un aspirador como el Aspirador sin cable Dreame H12 Pro Wet&Dry. ¿Por qué? Porque este modelo aspira a la vez que friega, después se limpia a sí mismo y además ajusta la potencia automáticamente para durar más y no perder fuerza de succión. Y todo esto por 100 € menos de su precio habitual.

Si tienes distintos tipos de suelos, mascotas, niños, un piso grande, un piso pequeño… Da igual, esta aspiradora se adapta todo y te hace la vida mucho más fácil. Garantizado.

Por qué lo recomendamos

  • Aspira y friega con una sola pasada.
  • El cepillo de borde a borde que trae es perfecto para esquinas y zócalos.
  • El cepillo se seca con aire caliente y está listo en 90 minutos tras cada limpieza.
  • Tiene varios modos de uso y un sistema que ajusta automáticamente la succión.

Comprar en Fnac por (299 €) 199 €

Aspirador sin cable Dreame H12 Pro Wet&Dry

El Aspirador sin cable Dreame H12 Pro Wet&Dry tiene varios aspectos que lo hacen especial, pero uno de los más top es su cepillo, diseñado para limpiar hasta la suciedad de los zócalos y rodapiés y para llegar a las esquinas sin tener que repasar después con una mopa. Por otra parte, su potencia se adapta en tiempo real al tipo de suciedad y de suelo para que no tengas que andar cambiando ajustes constantemente, y cuando detecta que hay poco, reduce para ahorrar consumo. Su otra gran ventaja es que, mientras aspiras, también estás fregando y sin derrames, y al terminar se seca el cepillo solo con aire caliente. En definitiva, lo hace absolutamente todo para que tu esfuerzo sea mínimo y la limpieza máxima.

Es una aspiradora de menos de 5 kg con depósito de 900 ml, lo que da de sobra para pisos grandes. No importa tampoco si tienes sulo duro, alfombras o moquetas, porque se adapta a todo.

Esto opinan quienes lo tienen

Prácticamente todos los usuarios de este aspirador están contentos por cómo aspira y friega al mismo tiempo y lo fácil de usar que es. Puedes ver varias reseñas a continuación:

  • «Es fácil de usar, sobre todo en superficie grande, sin muchos muebles. No deja agua y aspira bastante bien.»
  • «Para un desastre como yo a la hora de fregar este aparato me ha abierto un mundo nuevo. Limpia muy bien y sin tener que ir cada dos por tres a escurrir el agua al cubo como con la fregona, lo limpias todo de una.»
  • «Deja la casa impecable en muy poco tiempo . Encantada con mi compra.»

Si lo compras ya, lo tendrás en tu domicilio en 24 horas, o también podrás ir a recogerlo a cualquier punto de recogida o tienda Fnac cercana. Tú eliges.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping

