Uno de los principales problemas que tiene la mayoría de las personas y especialmente aquellas personas amantes de la cocina y del arte culinario es la falta de tiempo disponible debido al trabajo y a las actividades diarias que ocupan una gran parte de nuestro horario diario y te pueden impedir crear y elaborar recetas un poco más complejas como puede ser la preparación de una emulsión deliciosa, una crema de verdura o una salsa rica que aderece tu ensalada o plato favorito.

Las batidoras de mano son unos electrodomésticos pequeños de cocina equipadas con cuchillas y diferentes accesorios que cuentan con varias velocidades y ajustes disponibles que puedes encontrar en diferentes tamaños y modelos ergonómicos para un uso sencillo que te permitirán triturar, batir o mezclar diferentes ingredientes en un recipiente para elaborar todo tipo de salsas, emulsiones y cremas deliciosas.

Lo primero que debes tener en cuenta a la hora de comprar una batidora de mano es la potencia del electrodoméstico. La potencia, medida en vatios, determinará la capacidad que tiene la batidora de mano en procesar alimentos de mayor o menor dureza sin llegar a dañar ni el motor ni el dispositivo, mientras mayor sea la potencia del electrodoméstico, menos limitaciones tendrás y no necesitarás recurrir a otro tipo de herramientas y utensilios para terminar la preparación de tu receta.

Otra característica importante a la que debes prestar especial atención cuando se trata de elegir una batidora de mano es la ergonomía del aparato. Las batidoras de mano son unos electrodomésticos que deben contar con un mango ergonómico, cómodo para agarrar y con una superficie antideslizante para que no se escurra y pueda provocar un accidente no deseado, de igual forma, el diseño de la batidora de mano debe ser ligero y fácil de manejar pudiendo encontrar modelos inalámbricos que te permitirán una gran libertad de movimientos y, en el caso de que tenga cable, el cable debe ser lo suficientemente largo para que no sufras ningún tipo de limitación.

Una de las funcionalidades que debes analizar y que muchos modelos de batidoras de mano tienen incorporado son las diferentes velocidades regulables del dispositivo. Aunque muchas batidoras de mano solo cuentan con una velocidad fija, los modelos más novedosos de batidoras de mano cuentan con más de una velocidad que podrás ajustar con una ruleta para triturar y procesar diferentes alimentos dependiendo de su dureza y densidad para conseguir los mejores resultados.

Por último, cuando hablamos de un electrodoméstico y, en este caso de las batidoras de mano, no puedes nunca pasar por alto los materiales con los que está fabricado el aparato. Es importante que los materiales sean seguros y resistentes, destacando los materiales de plástico en los accesorios que trae la batidora de mano y el brazo y las cuchillas de la batidora deben ser de acero inoxidable, resistente y anti corrosivo para garantizar una vida útil prolongada del aparato. Es recomendable que los accesorios y las diferentes partes que componen la batidora de mano sean desmontables para que puedas lavar la batidora de mano con facilidad y rapidez, ya sea a mano o en el lavavajillas.

A continuación, compartimos contigo las batidoras de mano disponibles en Amazon para que puedas conseguir texturas increíbles en la preparación de tus salsas, emulsiones y purés favoritos.

La batidora de mano de la marca Cecotec tiene una potencia máxima de 1200 vatios con una tecnología CrossBlades con una cuchilla de 4 hojas con recubrimiento de titanio negro y un pie extra largo para un mayor alcance, comodidad y para evitar salpicaduras y cuenta con un sistema Fix Plus que garantiza un fácil acople y desmontaje por piezas, un selector de velocidad ajustable con la función turbo y un vaso medidor de 800 ml libre de BPA. Además, esta batidora de mano cuenta con un diseño con botones ergonómicos con recubrimiento Soft Touch para un mayor control de agarre, luces Led con indicador de funcionamiento e incluye una tapa y una varilla monta claras.

La siguiente batidora de mano de MasterChef tiene una potencia de 200 vatios y está fabricada con cuchillas de acero inoxidable duraderas y de calidad profesional con un protector de cuchilla de plástico para evitar salpicaduras con revestimiento antiadherente, una pierna desmontable y fácil de limpiar y dos velocidades disponibles que te permitirán ajustarla según tus necesidades para usar con una sola mano con un simple giro y así conseguir las mejores texturas para tus batidos, salsas y sopas.

Esta batidora de mano de la marca Braun posee una potencia máxima de 1000 vatios que se puede regular gracias a su selector de 21 velocidades diferentes y una función turbo para conseguir mejores resultados y cuenta con un área de corte más grande, una campana anti salpicadura hecha de acero inoxidable para evitar salpicadura y un sistema easy-clic que te permitirá acoplar y desmontar fácilmente todos los accesorios de la batidora de mano para poder intercambiarlos y limpiar el aparato fácilmente. Además, esta batidora de mano incluye un vaso medidor de 600 ml fabricado en plástico sin productos nocivos y libre de BPA.

La siguiente batidora de mano de la marca Ufesa tiene una potencia de 600 vatios con velocidad ajustable y función turbo para picar todo tipo de alimentos y está hecha con un pie desmontable de acero inoxidable que te permitirá limpiar la batidora fácilmente a mano o en lavavajillas, 2 cuchillas de alta eficiencia hechas en acero inoxidable y un diseño ergonómico y a prueba de salpicaduras que ofrece la máxima higiene y limpieza durante su uso. Además, esta batidora de mano incluye un vaso medidor, un accesorio picador y un batidor emulsionante.

