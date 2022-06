¡Chollo en AliExpress! 3 freidoras sin aceite a un precio irrepetible

La Promoción de Verano de AliExpress ya está en marcha y hasta el 2 de julio quieren que hagas todas tus compras con ventajas extras y el máximo ahorro. Durante unos días, la celebérrima tienda online está ofreciendo descuentos de hasta el 70%, envíos gratuitos, devoluciones del 10% en cada compra y hasta un sorteo de cinco viajes gratis a París.

La freidora de aire MIUI es la clara muestra de la versatilidad de estos pequeños electrodomésticos para la cocina. Con su panel táctil superior, además de ofrecerte acceso directo a sus ocho modos de cocina, también te permite configurar parámetros como la temperatura y el tiempo de preparación para que puedas despreocuparte. Aunque lo mejor es lo que garantiza: un consumo de aceite un 80% más bajo en tus platos.

Disponible en varios colores y con asa frontal, tiene una ventana de cristal templado perfecta para ver cómo avanza la elaboración de la comida. A eso tienes que sumar una cestilla extraíble fácil de lavar, un recubrimiento cerámico antiadherente y un diseño reducido y moderno, con capacidad para hasta 5 L. Aunque el remate, por supuesto, es su precio. Ahora puede ser tuya por menos de 92€.

La freidora de aire Taylor Swoden Sunbeam presume de una alta capacidad de hasta 7 litros con los que puedes preparar platos para grande grupos de personas. Es una freidora de aire caliente tamaño XXL que sorprende por sus prestaciones, ya que posee un completo panel táctil frontal con ocho ajustes de cocción predefinidos, sistema de apagado automático y hasta un libro de recetas para que descubras todas sus posibilidades.

Su cestillo extraíble es fácil de limpiar y su uso es totalmente personalizable. Si lo prefieres, puedes configurar la temperatura y los tiempos hasta 200 grados centígrados para programarla como desees y tener tus platos listos a tiempo para comer. Es muy moderna y robusta, pero sobre todo intuitiva y económica, y más ahora que puedes llevártela por menos de 100 €.

La última recomendación que vamos a hacerte es sorprendente por su precio y por las opciones que facilita. La freidora de aire Mellerware Crunchy! está disponible en dos modelos: de 1,5 L o de 5,5 L. Aunque eso es lo único que cambia, aparte de su diseño, porque en ambas opciones vas a encontrar una facilidad de programación absoluta, con temperaturas configurables entre 80 y 200 grados, panel táctil multifunción y hasta dos años de garantía.

Tiene siete menús predefinidos, garantiza una cocina mucho más sana al reducir el aceite en un 80% y tiene capacidad para hasta tres personas con su modelo de menor capacidad. El cestillo antiadherente es fácil de extraer y de limpiar. Además, si optas por el modelo Plus, tienes once menús, capacidad para hasta seis personas y temporizador para programar la comida. No lo dejes mucho tiempo, porque puedes comprarlas por 60€.

