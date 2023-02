Sorprende este San Valentín 2023 con estas 5 ideas de regalo para él

Este San Valentín, Miravia te ofrece la oportunidad de demostrar a tu chico cuánto lo quieres con un regalo inolvidable. Da igual si estás buscando algo romántico, práctico o divertido, en su sección de productos para este día tan especial encontrarás las mejores propuestas para dejarle con la boca abierta.

En este artículo vamos a darte cinco ideas variadas que seguro que te van a encantar y que se adaptan a diferentes perfiles de hombres. Y por si fuera poco, estarán disponibles durante solo unos días con uno descuentos increíbles. Estas son solo algunas propuestas, pero en Miravia puedes encontrar un amplio abanico con hasta un 70% de ahorro. ¡Vamos a conocerlas!

El amor es cuidarse mutuamente y esta primera propuesta es perfecta para ello. Este San Valentín, hazle un regalo especial a tu hombre con la Remington recortadora de barba. Con sus cuchillas de acero inoxidable auto afiladas y sus diferentes accesorios, tendrá el cuidado masculino completo en sus manos.

Dispone de una autonomía de 40 minutos de uso sin cables, un diseño ergonómico y una base de carga para que siempre esté listo para un look impresionante. Además, su Cabezal de corte es ultra suave y cuida de la piel, lo que significa que no tendrá que preocuparse por las irritaciones después del corte.

Comprar en Miravia por (43,99) 38,49€

Como segunda propuesta, presentamos los Energy Sistem Earphones Style 7, los auriculares inalámbricos perfectos para disfrutar de la música sin interrupciones. Con tecnología True Wireless y Bluetooth 5.0, estos auriculares cuentan con un sensor de proximidad que permite pausar o reanudar la reproducción con solo quitárselos o ponérselos.

Además, dispone de carga inalámbrica compatible y 21 horas de autonomía, doble micrófono para llamadas en estéreo, y la función Easy Connect, que hacen de los Energy Sistem Earphones Style 7 un regalo único y práctico

Comprar en Miravia por (42,63) 34,94€

Regala a tu chico el mejor suéter para enfrentar el frío este San Valentín. Confeccionado con una suave mezcla de 50% Viscosa, 30% Poliéster y 20% Nylon, este suéter de cuello alto es suave, cálido y muy cómodo. Con una amplia selección de 11 colores disponibles, puedes elegir el que mejor se adapte a su estilo. Y lo mejor de todo es que ahora puedes conseguirlo por solo 19,48€ (precio original 22,99€).

Y si por alguna razón no estás satisfecho, puedes devolverlo sin coste dentro de los 30 días posteriores a recibirlo.

Comprar en Miravia por (22,99€) 19,81€

El Perfume Dolce & Gabbana THE ONE FOR MEN es la elección perfecta para los hombres sofisticados y seguros de sí mismos. Con su fragancia oriental masculina, esta alternativa es una declaración de carisma y elegancia.

Con notas vibrantes de pomelo, cilantro y albahaca, y una base intensa de tabaco, cedro y acentos ambarinos, ofrece una experiencia olfativa única y duradera. Además, su precio, 75 € gracias al 36% de descuento que nos ofrece Miravia, lo convierte en el regalo ideal para San Valentín.

Comprar en Miravia por (118€) 74,90€

Por último, te presentamos estas zapatillas que combinan el estilo clásico de Vans con la comodidad moderna. Confeccionadas en lona y ante, presentan un cierre de cordón, pala resistente, puntera reforzada y un cuello acolchado para mayor comodidad.

Además, cuentan con la reconocida suela waffle de caucho que las hace únicas. Con su diseño fresco y cómodo, son el regalo perfecto para el día de San Valentín.

Comprar en Miravia por (79,90€) 71,91€

Política comercial okshopping