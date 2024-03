Este súper aspirador sin cable está de ofertón en Amazon: ¡aprovecha ya el descuento!

¿Te cansa tener que limpiar los suelos de casa? Probablemente, eso te pase porque no tienes una buena aspiradora. Si buscas una máquina potente y cómoda, la limpieza se convierte en algo de lo más sencillo, y más aún si es una buena aspiradora sin cable. Bosch es especialista en la materia, y lleva años llevando su dominio de la tecnología al ámbito de la limpieza doméstica. ¿La prueba de ello? Este aspirador sin cable que está de oferta.

Solo por tiempo limitado, puedes comprar el Aspirador sin cable Bosch Unlimited 7 en Amazon con descuento. En lugar de pagar los casi 300 € que cuesta normalmente, puedes conseguir este modelo por poco más de 250€. Si esta rebaja de no te parece suficiente, sigue leyendo, porque vamos a contarte todo lo que este aspirador puede hacer por ti.

El Aspirador sin cable Bosch Unlimited 7 demuestra fácilmente que la limpieza doméstica puede ser algo sencillo, cómodo y hasta divertido. Es una combinación perfecta entre potencia y comodidad, gracias a su diseño ergonómico y equilibrado, junto con un motor de 500 W con el que ofrece una potencia de succión de hasta 22 kPa. Es capaz de capturar más del 99,9% del polvo en el ambiente con suma facilidad.

Equipado con el cepillo AllFloor DynamicPower, este aspirador lo atrapa prácticamente todo. Además, cuenta con la tecnología Power For All Alliance, que te permite cambiar su batería con las de otros dispositivos Bosch compatibles para no quedarte sin carga nunca. Aunque su autonomía es muy buena, ya que dura hasta 40 minutos a pleno rendimiento, y sin interrupciones.

Es además un aspirador con un mantenimiento sencillo que alarga muchísimo su vida útil. Con el sistema RotationClean, limpiar el filtro es de lo más fácil, y no necesitas siquiera lavarlo. Retiras el depósito de polvo con un gesto sencillo, giras la ruleta roja y al momento se elimina toda la suciedad. Es tan simple y rápido como eso.

Además, cuenta con una serie de cabezales ideales que disparan sus posibilidades. Su brazo articulado permite llegar a todas partes, pero sus demás accesorios hacen que también sea aspirador de mano, llegando a rincones, esquinas y hasta aspirando tapicerías con unos resultados impecables. No hay duda de que la Bosch Unlimited 7 es una de las mejores aspiradoras en relación calidad/precio, ¡y ahora puede ser tuya por solo 250,71€!

