Los títeres vuelven a brillar en El Retiro con el festival FIT Madriz

El Parque de El Retiro vuelve a convertirse, como cada verano, en escenario de uno de sus planes más queridos por las familias madrileñas. Entre el 27 y el 31 de agosto se celebra el Festival Internacional de Títeres de Madrid (FIT Madriz), una cita que ya se ha ganado un hueco fijo en el calendario cultural de la ciudad.

En el Teatro de Títeres del Retiro, ubicado en la avenida de México, se darán cita compañías de Cataluña, Murcia, Madrid y Francia. Habrá de todo: humor desbordante, propuestas poéticas y montajes pensados para que tanto niños como adultos se dejen sorprender.

Un espacio con memoria

El Teatro de Títeres es uno de esos lugares del Retiro que guardan la memoria de la ciudad. Desde los años 50, abuelos, padres e hijos han pasado por sus gradas para disfrutar de las marionetas. Hoy muchos de aquellos niños vuelven acompañados de sus nietos. Esa continuidad explica el éxito de un espacio que no ha perdido ni un ápice de atractivo.

El recinto, gestionado por el Ayuntamiento, ofrece programación gratuita todo el año. En invierno se programan funciones matinales y en verano las representaciones se trasladan a la tarde, cuando el sol empieza a dar tregua. Los veteranos aconsejan acudir preparados: gorra en julio y agosto, abrigo en enero.

La programación de último fin de semana

El festival abre el miércoles 27 con un taller de la compañía catalana Zero en conducta, que presentará «La mecánica del alma». Se trata de una propuesta pensada para adultos, donde los participantes trabajarán con el lenguaje propio de la compañía. Esa misma noche subirá a escena Santa Pulcinella, de los franceses Theatre Gudule, una pieza que recupera el clásico personaje napolitano en clave de comedia, con peleas, enredos y un humor que conecta con grandes y pequeños.

El jueves 28 llegará «Motus», de Cie dès demain (Francia). Es un espectáculo donde la música y el movimiento sustituyen a la palabra, recomendado a partir de los seis años.

El viernes 29 será el turno de «La Tormenta», también de Zero en conducta, una historia poética sobre un niño atrapado en una nube de tristeza que solo se disipa con la lluvia.

Un fin de semana para familias

El sábado y el domingo el festival pone el acento en los más pequeños. El sábado 30 la compañía murciana Periferia Teatro presentará «Bobo», una tierna aventura protagonizada por una familia de pingüinos en el Polo Sur. Habrá dos pases, a las 19:00 y a las 21:00 horas.

El domingo 31 se cierra el FIT Madriz con una original adaptación de «El Mago de Oz», de la compañía madrileña La Canica. Escobas, fregonas y cacharros se transforman en Dorothy, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde, en un montaje tan ingenioso como accesible.

Más que un festival

El FIT Madriz no es un evento aislado. Forma parte de una larga tradición de teatro de títeres en El Retiro, que a lo largo de décadas ha visto desfilar propuestas nacionales e internacionales. En verano se enmarca dentro del ciclo Títere de verano, con funciones especiales que llenan las gradas de vecinos y turistas.

Con entrada gratuita y un ambiente distendido, la cita se ha consolidado como un plan imprescindible en agosto. Ver teatro al aire libre, entre árboles y con el murmullo del Retiro de fondo, es parte del encanto.

El FIT Madriz vuelve a recordarnos que el teatro de títeres no es solo cosa de niños: es un arte escénico en toda regla, capaz de emocionar y de provocar la risa o la reflexión en cualquier espectador.

