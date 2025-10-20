Podimo Fest: Soy Una Pringada, Mimi XXL y Maya Pixelskaya

Madrid suma una nueva cita cultural a su calendario otoñal con la llegada del Podimo Fest, un evento que une en el escenario a algunos de los nombres más reconocidos del universo del podcast en español. El Teatro Marquina será el escenario de tres veladas muy distintas —los días 20 y 27 de octubre y 15 de diciembre— en las que se mezclarán el humor, la divulgación, las historias reales y el espíritu irreverente que ha convertido a estos creadores en referentes del audio digital.

El festival propone tres espectáculos únicos de 90 minutos de duración, donde el público podrá vivir en directo la energía de los programas más escuchados de la plataforma. No se trata de una simple grabación: cada cita está concebida como un espectáculo escénico con guion, interacción y sorpresas pensadas para el directo.

20 de octubre: el true crime se mezcla con la sátira

La primera noche de Podimo Fest, el 20 de octubre, reúne sobre las tablas a dos de las voces más reconocibles del panorama digital: Mimi XXL y Soy Una Pringada, alias de Esty Quesada. Ambas comparten una visión mordaz y sin filtros sobre la cultura contemporánea, y en esta ocasión se unen para analizar algunos de los casos de true crime más peculiares de la historia.

27 de octubre: “Gente Muerta”, historia con humor

La segunda cita del festival, prevista para el 27 de octubre, lleva por título “Gente Muerta”. La propuesta combina la divulgación histórica con el humor más contemporáneo. En este directo, historiadores, arqueólogos y divulgadores se dan la mano con cómicos y cómicas del panorama nacional para repasar las vidas de personajes históricos que siguen generando fascinación siglos después de su muerte.

El formato, creado por Podimo, ha encontrado un público fiel por su manera de mezclar rigor y comedia. En escena, la comunicadora Maya Pixelskaya actuará como anfitriona, guiando al público a través de los episodios más curiosos y extravagantes de la historia. En cada función, se rescata una figura del pasado que es explicada por un experto y reinterpretada, a su manera, por un humorista invitado.

El resultado es un choque entre el dato y la carcajada, entre lo que se sabe y lo que se imagina. “Gente Muerta” ofrece así una mirada desenfadada al pasado, recordando que la historia también puede contarse con humor sin perder su interés.

15 de diciembre: confidencias bajo una linterna

El cierre del Podimo Fest llega el 15 de diciembre con Soy Una Pringada de nuevo como protagonista. En esta ocasión, la creadora lleva a escena su proyecto más personal: “Special People Club”, una suerte de confesionario escénico inspirado en su célebre “casa del árbol”.

El montaje recrea ese refugio íntimo donde Esty Quesada comparte pensamientos, anécdotas y miedos cotidianos con su tono característico: directo, sensible y, por momentos, brutalmente honesto. La propuesta combina humor con una mirada emocional sobre temas como la soledad, el amor, la autoimagen o las inseguridades que todos intentamos esconder.

El ambiente es deliberadamente íntimo. Luz tenue, manta sobre las piernas y una linterna que ilumina el rostro: así se construye una atmósfera que rompe la distancia entre público y artista. Más que un monólogo, es una conversación abierta sobre aquello que normalmente no se dice en voz alta.

Con este festival, Podimo refuerza su presencia más allá de las plataformas digitales.

Tres citas para descubrir el poder del directo

Podimo Fest no pretende competir con los grandes festivales de música o humor, sino ofrecer una experiencia distinta: la de escuchar, reír y pensar en compañía. Las entradas ya están disponibles a través de los canales oficiales del Teatro Marquina y de la propia plataforma Podimo.

Cada jornada ofrece una propuesta diferente, pero todas comparten un mismo espíritu: el de disfrutar del lenguaje del podcast en un escenario, con la espontaneidad del directo y la cercanía del público.

En tiempos en los que todo se escucha con auriculares y pantallas, Podimo Fest devuelve la voz a su lugar de origen: un teatro lleno de gente, con risas, suspiros y aplausos que no necesitan edición ni filtro.