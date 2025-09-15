Moralzarzal celebra sus Fiestas Patronales 2025 con tradición y música

Moralzarzal ya cuenta los días para vivir uno de los momentos más esperados de su calendario: las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario y a San Miguel Arcángel, que tendrán lugar del 18 al 23 de septiembre de 2025. Esta celebración, también conocida como la Semana Grande de la Sierra, reunirá a todos en un ambiente festivo donde se mezclará tradición y entretenimiento.

Tradición religiosa y pregón de apertura

El arranque oficial de las fiestas será el jueves 18 de septiembre con la misa en honor a los patronos en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel. Tras la ceremonia, la procesión recorrerá distintas calles del municipio.

A continuación, se celebrará el pregón en la Plaza de la Constitución, seguido de un aperitivo popular y animación musical en la calle Huerta, un punto que será protagonista durante toda la semana con sesiones de música en directo.

Actividades infantiles

Jueves 18 de septiembre a las 17:00 h: Circo del señor Julián y Pendorcho

Ubicación: Carpa de Salvador Sánchez Frascuelo.

de septiembre a las Carpa de Salvador Sánchez Frascuelo. Viernes 19 de septiembre a las 13:30 h : Fiesta de la espuma. Ubicación: Plaza de la Constitución.

de septiembre a las : Sábado 20 de septiembre, 11:30 h – 15:30 h : Castillos hinchables. Ubicación: Carpa de Salvador Sánchez Frascuelo.

de septiembre, : Sábado 20 de septiembre, 12:45 h: Pasacalles con gigantes y cabezudos

de septiembre, Sábado 20 de septiembre, 13:00 h: Encierros infantiles a cargo de la ganadería TIROTATEIRO.

de septiembre, Domingo 21 de septiembre a las 14:00 h : Clase práctica de recortes y toreo de salón para los más jóvenes , a cargo de la Asociación Taurina Salvador Sánchez Frascuelo y Tauromaquia Joven. Ubicación: Plaza de toros.

de septiembre a las : , a cargo de la Asociación Taurina Salvador Sánchez Frascuelo y Tauromaquia Joven. Domingo 21 de septiembre a las 13:00 h: Espectáculo infantil Cantajuego “Las aventuras de Coco y Pepe”. Ubicación: En la carpa de Salvador Sánchez Frascuelo.

Encierros, feria taurina y ambiente en las calles

Los encierros de Moralzarzal son uno de los momentos más esperados de las fiestas. Cada mañana, a las 10:00 h, los corredores podrán participar en los recorridos del circuito urbano, que culminarán con suelta de reses.

La Feria Taurina 2025 incluirá novilladas sin y con picadores, con participación de jóvenes promesas nacionales e internacionales.

El viernes 19 se celebrará la novillada sin picadores con entrada gratuita, mientras que sábado, domingo y lunes tendrán lugar las novilladas con picadores que conforman el XXIX Trofeo Frascuelo de Plata. A ellas se suman sueltas populares de reses por la noche, entre ellas el esperado Toro de Frascuelo.

El ambiente en las calles se completará con degustaciones gastronómicas, concursos populares como el de tortilla de patata, bailes, zumba, fiestas de la espuma y la tradicional degustación de huevos fritos con chorizo.

Música y orquestas

La primera gran cita será el concierto de la Orquesta Panorama el jueves 18 en la calle Vía del Berrocal, que marcará el tono de una semana llena de actuaciones.

Actuaciones:

Jueves 18: Orquesta Panorama.

Viernes 19: Orquesta Dier.

Sábado 20: Orquesta Anaconda.

Domingo 21: Flamenco pop de Borja Rodríguez.

A todo ello se suman tributos a Estopa y a La Oreja de Van Gogh, mariachis, sesiones de disco light para jóvenes y música en la Carpa Joven hasta altas horas (para ver los horarios de los espectáculos, haz click aquí).

Este año no habrá fuegos artificiales como cierre, pero sí un ambiente de comunidad y tradición que convierte a las Fiestas Patronales de Moralzarzal en un referente cultural y social otro año más en la Sierra de Madrid.

Con un programa que combina la devoción a los patronos, emoción taurina, entretenimiento infantil y música en directo, Moralzarzal se prepara para vivir una Semana Grande inolvidable entre el 18 y el 23 de septiembre de 2025.

Para más información o cambios de programación, visita la página del Ayuntamiento de Moralzarzal o sus redes sociales.