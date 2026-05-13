Los 5 mejores restaurantes indios de Madrid por menos de 20 euros

La cocina india lleva años conquistando Madrid, pero en los últimos tiempos el fenómeno se ha disparado. Ya no hace falta gastar mucho dinero para disfrutar de un buen curry, un naan recién hecho o un pollo tikka masala lleno de especias y sabor. De hecho, encontrar restaurantes indios en Madrid por menos de 20 euros es cada vez más fácil gracias a la cantidad de locales auténticos que han abierto en distintos barrios de la capital.

Lavapiés, Chueca, Tetuán o Arganzuela concentran algunos de los restaurantes indios más populares entre quienes buscan comer bien sin arruinarse. Muchos ofrecen menús completos, platos abundantes y recetas tradicionales que mantienen intacta la esencia de la gastronomía india. Estos son cinco restaurantes indios de Madrid donde comer por menos de 20 euros y salir más que satisfecho.

En pleno Lavapiés se encuentra uno de los clásicos de la cocina india madrileña. Este restaurante lleva años siendo una referencia para quienes buscan sabores intensos, platos abundantes y precios asequibles.

Su carta mezcla recetas tradicionales del norte de India con algunos platos adaptados al gusto occidental, aunque sin perder autenticidad. El chicken korma, el arroz basmati especiado y los diferentes panes naan son algunos de los favoritos entre los clientes habituales.

Muy cerca de la estación de Atocha se encuentra otro de los restaurantes indios más recomendados de Madrid para quienes quieren comer bien gastando poco. Su éxito se basa en una combinación sencilla: producto sabroso, raciones generosas y precios razonables.

Aquí triunfan especialmente los platos cocinados en horno tandoor y las salsas tradicionales con diferentes niveles de picante. El menú del día se ha convertido en uno de los más buscados de la zona porque permite probar varios platos típicos de la cocina india sin superar los 20 euros.

En el distrito de Tetuán destaca este restaurante que ha ganado popularidad gracias a su cocina casera y a sus precios ajustados. Muchos clientes destacan precisamente que es difícil salir con hambre de aquí.

Su especialidad son los curris tradicionales y los platos nepaleses que complementan la oferta india habitual. El butter chicken y los momos caseros suelen aparecer entre las recomendaciones más repetidas.

Namaste India

Ubicado en Latina, este restaurante se ha convertido en uno de los descubrimientos recientes para muchos amantes de la cocina india. Aunque no lleva tanto tiempo como otros locales clásicos, ha conseguido hacerse un hueco gracias a las buenas opiniones y a su menú económico.

El local apuesta por recetas tradicionales con una presentación más actual y un ambiente tranquilo. Sus arroces especiados y los platos vegetarianos suelen ser algunos de los más recomendados.

En Chueca se encuentra uno de los restaurantes indios más populares entre quienes buscan una experiencia algo más moderna sin disparar el presupuesto. Aunque algunos platos superan ligeramente los 20 euros, es fácil compartir varias elaboraciones y mantenerse dentro de ese margen.

El restaurante destaca por su decoración cuidada y por una carta muy amplia que mezcla recetas clásicas y propuestas más contemporáneas. El tikka masala, el lamb curry y los entrantes fritos suelen ser algunos de los más pedidos.

La cocina india vive uno de sus mejores momentos en Madrid

El crecimiento de los restaurantes indios en Madrid refleja cómo ha cambiado la forma de comer en la ciudad durante los últimos años. La cocina internacional ya no se entiende como algo exclusivo o caro, y cada vez más personas buscan propuestas diferentes sin gastar demasiado dinero.

Por eso, estos restaurantes indios baratos se han convertido en una de las opciones favoritas para cenas informales, comidas entre amigos o incluso para descubrir nuevos sabores. Curris, panes naan, arroces especiados y recetas tandoori forman ya parte habitual del mapa gastronómico madrileño.

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