Fiestas de Majadahonda 2025: conciertos, deporte y tradición

Este fin de semana ha sido el primero de la celebración de las Fiestas de Majadahonda 2025. Entre el 12 y el 14 de septiembre, las calles del municipio se han llenado de gente y han albergado desde conciertos hasta actividades deportivas. La gastronomía también ha tenido su protagonismo, consolidando unas fiestas que han combinado música, deporte y tradición con un éxito rotundo de participación.

Viernes 12

Las fiestas arrancaron este viernes 12 con un ambiente multitudinario en la Plaza Mayor. La tarde comenzó con la sesión de DJ Óscar de Pablos, que puso en pie al público antes del pasacalles de la peña “La Majada” por la Gran Vía.

Uno de los momentos más esperados fue el pregón, a cargo de la peña La Albarda, que dio la bienvenida oficial a los festejos. Tras el discurso, vecinos y visitantes brindaron con limonada popular mientras DJ Fernandisco mantenía la música en lo más alto.

La jornada se cerró con un lleno absoluto en el parque de Colón, donde la Orquesta La Misión ofreció un espectáculo gratuito de luces, baile y música que se prolongó hasta bien entrada la madrugada.

Sábado 13

El sábado de las Fiestas de Majadahonda comenzó en el polideportivo La Granadilla con la jornada inclusiva de fútbol sala con equipos de jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual, mientras que en el parque de Colón tenía lugar un campeonato de petanca. Paralelamente, el club Las Rejas organizó un torneo de golf que atrajo a numerosos participantes.

La Plaza Mayor se convirtió en un tablero gigante con la partida simultánea de ajedrez, y la Gran Vía acogió la Feria de Entidades y Acción Voluntaria, que mostró la labor de las asociaciones locales.

La tarde estuvo marcada por la música. El concurso de tunas llenó de capas y guitarras las calles antes de la actuación en la plaza de la Constitución. Más tarde, cientos de personas se dieron cita en la parroquia de Santa Catalina para la misa infantil, uno de los actos religiosos más entrañables de las fiestas.

El gran momento llegó de noche: un espectáculo de drones iluminó el cielo desde el parque Adolfo Suárez con coreografías aéreas sorprendentes. Después, el parque de Colón vibró con el concierto gratuito de Álex Ubago, seguido por la orquesta Anaconda, que hizo bailar a los asistentes hasta las 3:30 de la madrugada.

Domingo 14

El domingo fue un día pensado para todos los públicos. Desde primera hora, las calles se llenaron con el Encuentro Ciclista II Memorial Fernando García Yun. Poco después, la tradicional Fiesta de la Bicicleta de Majadahonda congregó a decenas de familias en dos recorridos adaptados a todas las edades.

En el ámbito religioso, la parroquia de Santa Catalina celebró varias misas, destacando la de mediodía con la ofrenda floral al Cristo de los Remedios. Ya por la tarde, tuvo lugar la solemne procesión de la Exaltación de la Santa Cruz, en la que la imagen regresó a la ermita entre el acompañamiento de cientos de fieles y la música de la banda.

Las actividades familiares también tuvieron su espacio. El parque de Colón fue escenario del espectáculo Kids Rock Family, donde los más pequeños disfrutaron de un repaso interactivo a la historia del rock.

Gastronomía y ambiente popular

Durante todo el fin de semana, tanto vecinos como visitantes han formado parte del Concurso de Tapas de Majadahonda, con propuestas originales y a un precio asequible. También, la peña La Albarda repartió un aperitivo en la plaza de la Constitución tras la misa del domingo, demostrando una vez más el carácter cercano de estas fiestas.

Un fin de semana de éxito

Las Fiestas de Majadahonda 2025 han comenzado de la mejor manera en su primer fin de semana. Los conciertos, los eventos deportivos, las actividades familiares y los actos religiosos han sido clave para ofrecer un programa tan completo.

