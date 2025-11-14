Los estrenos de la semana: animación, terror, comedia…

Llegan los estrenos de la semana, abarcando narrativas que desafían los límites del género. Las temáticas se centran en la confrontación, ya sea física y épica, como en las secuelas de franquicias de acción, o interna y profundamente personal.

Jujutsu Kaisen: Ejecución

Uno de los títulos más esperados es la continuación de la saga de acción y fantasía “Jujutsu Kaisen: Ejecución”. Este segmento se sitúa tras el devastador “Incidente de Shibuya”, un evento que sume a la ciudad en el caos al atrapar a cientos de civiles en una barrera mientras poderosos hechiceros libran una batalla crucial contra fuerzas malignas. La trama se intensifica con la misión de Yuta Okkotsu, quien es encargado de dar caza y eliminar a Yuji Itadori, prometiendo un enfrentamiento que será clave para el futuro de la hechicería. La narrativa, cargada de acción sobrenatural y dilemas morales, mantiene el pulso de la franquicia.

Ahora me ves 3

En contraste, el thriller de ilusiones “Ahora me ves 3” regresa con el grupo de ilusionistas «Los Cuatro Jinetes». Esta tercera entrega continuará la tradición de elaborados atracos llevados a cabo gracias a sus habilidades especiales. El núcleo del misterio persiste, manteniendo en la oscuridad los verdaderos motivos y lealtades de todos los personajes involucrados, lo que asegura un juego constante de engaños y giros argumentales que ha caracterizado a la trilogía.

La larga marcha

La distopía vuelve a cines con «La larga marcha”. Ambientada en un Estados Unidos futuro y ultraconservador, cien jóvenes participan en una carrera mortal donde deben correr sin bajar de los 6,5 km/h. De ellos, solo uno sobrevivirá y obtendrá todo lo que desee; los demás morirán si se detienen o acumulan tres avisos.

Die my love

El drama psicológico explora los límites de la mente humana. Protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. “Die My Love” sumerge al espectador en una zona rural y aislada, donde una madre debe luchar contra una incipiente psicosis mientras se esfuerza por proteger a su hijo. La línea entre la realidad y la locura se difumina, poniendo a prueba la cordura de la protagonista.

Te protegerán mis lados

Por otro lado, la búsqueda de la redención y el choque generacional alimentan otras narrativas. «Te protegerán mis alas» narra la historia de Wentinam, un niño huérfano en las duras calles de Kara, que encuentra un camino hacia la esperanza en la “Ciudad de los Muchachos”. Con la ayuda de un misionero español se nos muestra un relato de superación, destacando la fuerza del espíritu humano y la solidaridad.

Todos los lados de la cama

Aún con la exploración de las dinámicas familiares, llega la comedia musical “Todos los lados de la cama”, donde Javier y Carlota, que no se ven desde hace décadas, se enfurecen al descubrir el plan de matrimonio de sus hijos, Óscar y Julia, cuestionando la idea de una relación exclusiva a tan temprana edad.

Bambi: La venganza

El terror se adentra en el cuento infantil con “Bambi: La venganza”. Tras un accidente de coche, una madre y su hijo son acosados por Bambi, un ciervo que ha mutado y que ahora está sediento de represalias. La supervivencia en medio del caos y el terror define cada uno de sus encuentros, transformando un icono de la infancia en un depredador implacable.

Gaua

“Gaua” te traslada a las montañas vascas del siglo XVII. Es la historia de Kattalin que mientras huye de su marido, se interna en un bosque tenebroso, donde halla a tres mujeres que le cuentan inquietantes relatos sobre su aldea. Estas historias son advertencias que fusionan el mito con el peligro inminente.

Los colores del tiempo

“Los colores del tiempo”, es un relato histórico sobre una familia que hereda una casa abandonada y descubre secretos, incluyendo la historia de Adèle, una antepasada que vivió la revolución artística y cultural del París del siglo XIX.

El mejor

En el ámbito del thriller deportivo, “El mejor” sigue al quarterback Cameron Cade. Tras una grave lesión que amenaza su carrera, acepta entrenar con su ídolo, Isaiah White. Esta oportunidad se convierte rápidamente en una pesadilla marcada por oscuros secretos y una peligrosa manipulación.

Jago: El nuevo genio de la escultura

El arte es el foco de “Jago: El nuevo genio de la escultura”. Este documental sigue al escultor Jago durante dos años mientras se muda a Nápoles para crear una versión moderna de su famosa obra la Piedad. Su proceso, una lucha emocional y solitaria con el mármol, se convierte en un viaje revelador entre el arte y el alma.

La Patrulla Canina en Navidad

Mientras tanto, en un registro más tierno y para los más pequeños, “La Patrulla Canina en Navidad” ofrece una aventura familiar donde Rubble y sus amigos deben salvar la fiesta después de que la enfermedad de Papá Noel amenace con arruinar la temporada, superando divertidos obstáculos para preservar la magia navideña.

La doncella del lago

Una historia de fantasía ambientada en 1958, donde Yucha escucha la leyenda de una joven cuyo dolor provoca inundaciones en su pueblo; cuando un huracán se acerca, Yucha se adentra en las montañas para intentar detener la tragedia.

Alpha

Una historia de rebeldía que sigue a “Alpha”, una niña de 13 años que regresa del colegio con un tatuaje que desatará el caos en su casa. Esta película nos trata temas de relaciones familiares con la relación entre la protagonista y su madre, que se tambalea mientras se encuentran en un proceso difícil de cambio y entendimiento.

Urchin

Una historia de superación que sigue a Mike, un hombre sin hogar y con trastornos mentales que termina en prisión tras agredir a un ejecutivo que intentó ayudarlo. Al salir, inicia un difícil proceso de reinserción social y, gracias a su nuevo amor, descubre que aún es posible empezar de nuevo.

Ella en mil pedazos

Un drama que sigue a la doctora Nuria Lorenzo (Julia Piera), una joven psicóloga que llega a la clínica del Dr. Oliver, un moderno centro de salud mental situado en medio de la nada. Su objetivo es ayudar en la investigación y curación de una mujer completamente fuera de sí, Ella, una mujer de pasado conflictivo y complicado.

Esta variedad promete satisfacer a audiencias para todos los gustos, desde el entretenimiento puro de la fantasía hasta la reflexión.