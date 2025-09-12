Albert Boadella estrena la zarzuela LGTBI+ «El Orgullo de quererte»

El próximo mes de septiembre, los Teatros del Canal serán escenario de un estreno que promete dar mucho que hablar. Los días 11, 12, 13, 18, 19 y 20 llegará a la Sala Roja Concha Velasco la zarzuela contemporánea El Orgullo de quererte, una propuesta que combina la tradición del género lírico español con un enfoque plenamente actual. Bajo la dirección escénica del veterano actor y director Albert Boadella, junto a Martina Cabanas, la obra se adentra en una historia de amor enmarcada en las celebraciones del Orgullo madrileño.

Bienvenido a una zarzuela en aspectro contemporáneo

Javier Carmena y Felipe Nieto, creadores de la pieza, surgió en 2010 con un objetivo claro: mantener la estructura clásica y musicalidad de la zarzuela, pero dejando el contexto moderno. La primera versión en concierto se presentó en 2022 en estos mismos teatros, con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, y fue recibida con entusiasmo.

Ahora, el montaje regresa en un formato escénico completo que combina música, dramaturgia y coreografía en una producción de gran formato. Con un lenguaje accesible y cercano, «El Orgullo de quererte» conecta con el público de hoy y amplía las fronteras del género tradicional.

Un romance madrileño en tres actos

La historia se centra en Tadeo, un joven que llega a Madrid para vivir su primer Orgullo cargado de ilusión y deseo de experiencias nuevas. A través de tres actos, la trama retrata un “romance madrileño” en el que desfilan personajes que evocan la idiosincrasia de la zarzuela de siempre —chulapos, modistas, señoritos y damas—, pero situados en el vibrante barrio de Chueca.

El relato está guiado por los recuerdos de P.J., un personaje glamuroso y malvado que, desde un futuro distópico, evoca con nostalgia y dramatismo las fiestas en las que perdió el amor de Alonso. Entre celos, desengaños y reflexiones sobre la libertad, la obra plantea temas universales desde una óptica actual y diversa.

Un equipo artístico de primer nivel

El montaje cuenta con la dirección musical de Alondra de la Parra y José Luis López Antón, y una escenografía diseñada por Ricardo Sánchez Cuerda. La coreografía corre a cargo de Sara Cano, mientras que el vestuario ha sido concebido por Gabriela Salaverri, con el apoyo de Mónica Tejeiro. La iluminación, de Bernat Jansà, crea una atmósfera que refuerza el carácter emocional y festivo de la obra.

En el reparto destacan Enrique Viana (P.J.), Santiago Ballerini (Tadeo), Germán Olvera (Alonso), María Rey-Joly (Mari Cruz), Mar Morán (Mari Trini), Andrea Rey (Mari Paz) y Berna Perles Sancho (La Petri), acompañados por el cuerpo de bailarines y figurantes. La interpretación musical está a cargo de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, con la dirección coral de Javier Fajardo.

Duración y estructura del espectáculo

La zarzuela tiene una duración total de 2 horas y 15 minutos. La primera parte, que comprende los dos primeros actos, se extiende a lo largo de una hora y 25 minutos, seguida de una pausa de 15 minutos. El tercer acto, de 40 minutos, cierra un montaje que busca seducir tanto a los amantes del género clásico como a nuevas generaciones de espectadores.

Cómo llegar a los Teatros del Canal

El estreno tendrá lugar en la Sala Roja Concha Velasco, ubicada en la calle Cea Bermúdez, 1 (Madrid). Estaciones de metro Ríos Rosas (L1) y Canal (L2, L7), así como a diferentes líneas de autobús (3, 12, 37, 149). También se puede llegar en bicicleta a través del sistema BiciMad, con una estación cercana en la calle José Abascal.

Quienes acudan en coche encontrarán aparcamientos 24 horas a unos 10-15 minutos a pie del teatro, situados en la Plaza de Olavide y el túnel de la calle de Trafalgar.

