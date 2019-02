Antonio Tejado da la noche a toda la casa e Ylenia estalla contra él

Tras la última fiesta de ‘GH DÚO’, la casa estalló contra Antonio Tejado una vez más. Los concursantes se quejan continuamente de que no aguantan más sus bromas, y es que Tejado se está ganando a pulso convertirse en el más cansino de la edición.

La gota que ha colmado el vaso ha sido por culpa de los micrófonos que les proporcionaron durante la última fiesta. Antonio Tejado se pasó toda la noche pegado al micro, y lo que empezó siendo una noche de fiesta acabó siendo una tortura para los demás concursantes, que se quejaban de tener incrustada la voz de Tejado en el cerebro. Carolina Sobe fue de las primeras personas de la casa en perder la paciencia, en un momento de la noche, fue al Super y le pidió quedarse allí para “descansar” de la voz de Antonio Tejado durante un rato. Tras volver a la fiesta, Carolina le dijo a Tejado que dejase el micrófono, pero como era de esperar, le hizo caso omiso.

Aunque fueron varios concursantes los que se quejaron, Antonio no parecía entender que sus bromas no estaban teniendo gracia. Hasta que, Ylenia con su sinceridad habitual se lo dejó claro: “Le has dado la noche a toda la casa” le dijo. Por su parte Antonio se excusaba diciendo que había hablado lo mismo que Alejandro Albalá y que no entendía quien se había quejado, a lo que Ylenia respondió “Toda la casa. Todos están hartos: los Súper, los Pokémon, las paredes, el suelo los espejos…” convirtiendose en uno de los momentazos de la semana y en uno de los videos más comentados en Twitter.

¡¡¡Buenos días de #GHDÚO25F!!! ¡¡¡Ayer 2.398.000 espectadores, un 19.4% de cuota, nos hicisteis líderes del domingo!!! 🙌🎉😍 Todo el mundo estuvo viendo el Debate, y cuando decimos todo, es todo: pic.twitter.com/vlfbPHfmXl — Gran Hermano (@ghoficial) 25 de febrero de 2019

Tras esto parecía que Tejado por fin se había calmado, pero nada más lejos de la realidad, ya que cuando entró en la habitación, volvió a la carga, despertando con sus bromas a todos los concursantes que estaban dormidos, en esta ocasión fue Kiko Rivera el que le dijo a Antonio Tejado que se callase, pero una vez más, este no hizo ningún caso a su compañero. Parece que a los concursantes se les está acabando la paciencia, por lo que se abren las apuestas sobre cuánto tiempo le queda a Antonio Tejado en Guadalix.