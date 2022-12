La Nochevieja no es solo para que las mujeres estrenen vestido, todo hombre también puede crear alguno de estos outfits de estreno, casual y elegante a la vez. Volvemos a los días en los que las fiestas serán una realidad y lo hacemos de la mano del último día del año. El momento en el que necesitamos mostrar nuestra mejor cara, no solo para las redes sociales, también para el nuevo año que aparecerá por el horizonte. Empieza 2023 con buen pie de la mano de los mejores outfits de Nochevieja para hombre.

Estos son los mejores outfits de Nochevieja para hombre de casual a elegante

El pantalón de traje de Zara que está de oferta y puede ayudarnos a crear un look elegante o casual. Son solo 20 euros, que puedes combinar con una camisa blanca para crear un estilo elegante o con una sudadera negra. Las opciones de unos pantalones de vestir como estos son enormes, no solo para ir en traje, sino también para crear un outfit casual.

Una sudadera con capucha de 25 euros puede ser una buena aliada para esos looks especiales que podemos descubrir en Zara. Una noche especial no tiene porque estar reñida con la comodidad, sino más bien todo lo contrario. Podemos conseguir un look casual de la mano de una prenda de las de toda la vida, como una sudadera que nos hará sentir como en casa.

Un jersey básico de cuello alto es una alternativa de lo más básica para crear el outfit de Nochevieja que necesitas. Este jersey está disponible en varios tonos, es calentito, pero a la vez elegante. Lo puedes combinar con casi todo, unos pantalones vaqueros o unos pantalones de vestir, te quedará bien y es el básico que estás buscando para tu día a día y ocasiones especiales.

La blazer más versátil que existe es de Zara y cuesta menos de 40 euros. Este tipo de prenda te salvará un look un poco más elegante. Si necesitas verte bien de la mano de un tipo de chaqueta que te ayude a sacar tu mejor cara es fundamental. Lograrás un estilismo de 10 para la noche del año en el que parece que el tiempo se detenga. Una alternativa que vas a desear tener en tu armario.

Los pantalones que quieras vaqueros oscuros, claros o hasta con el chándal, todo vale en la primera Nochevieja de vuelta a la normalidad.