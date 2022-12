No importa cuál sea la fiesta a la que vayas a asistir esta Nochevieja. Siempre puedes lucir un peinado de Año Nuevo y un maquillaje de Año Nuevo a juego para lucir espectacular. En el caso del peinado necesitas un estilo que dure tanto como tus pies con esos zapatos brillantes que no puedes esperar para usar el 31 de diciembre. Es hora de que tu cabello luzca mejor que nunca: Estamos hablando de brillos, trenzas, volumen, extensiones. ¿Necesitas inspiración para el cabello en Nochevieja? Sigue leyendo para descubrir las mejores ideas de peinados fáciles para Nochevieja y con los que vas a deslumbrar a todos.

Ideas de peinados fáciles para Nochevieja

Ya sea que esté planeando una cena de Nochevieja con amigos o asistiendo a un evento elegante con bonito vestido largo de noche, sabemos que necesitarás un peinado que dure toda la noche . Para darte algo de inspiración, los expertos te inspirarán enseñándote cómo crear peinados sencillos pero acertados para la fiesta de Año Nuevo que puedes usar para salir por la noche.

Moño bajo

¿Conoces ese moño desordenado y sin esfuerzo que en realidad es muy difícil de lograr? Pues para Nochevieja puedes hacerlo con algo tan sencillo como una bonita pinza para el pelo (y unos pendientes brillantes) para un look que te dirá: «Soy guapa, pero te aseguro que no me esforcé demasiado». Puedes invertir en un postizo de alta gama o en un clip menos costoso, que te permita repetir el peinado durante todo el 2023.

Pelo lacio para Nochevieja

¿Vestido elegante y sexy? Si seguro. ¿Lápiz labial rojo perfecto y joyas minimalistas? Sí. Ahora solo tienes que dejar tu cabello más suave que nunca. Algunos productos para alisar y la plancha de pelo adecuada ayudarán, pero el truco furtivo que necesitas son horquillas del mismo color que tu cabello para asegurar las partes delanteras en la base de tu cabeza.

Rizos completos con perlas

El volumen, los rizos, los cristales: todo este look es algo fácil de conseguir y que te va a permitir brillar para la noche de Nochevieja. Con un poco de pegamento para pestañas como respaldo, puedes aplicar pegatinas de perlas individuales en la coronilla o usar una diadema con tachuelas si prefieres algo más simple.

Bob Ondulado

El bob ondulado es súper chic, al igual que el flequillo, por lo que este estilo tiene todo lo que necesitas para estar a la moda pero también muy hermosa. Use una plancha para obtener un estilo rizado pero no demasiado. Una vez acabes, apenas tendrás que hacer nada más excepto vestirte con tu mejor vestido y maquillarte con un buen labial rojo o hacerte unos «smokey eyes» que vuelven a ser tendencia.

Otros peinados que puedes hacerte en casa

Ya hemos visto los mejores peinados que son fáciles de conseguir y que también, son perfectos para la Nochevieja, pero lo cierto es que tienes otras muchas opciones. Por ejemplo, puedes recogerte el pelo de alguna forma inesperada con algo de glamour o, en el caso de que controles mucho herramientas como la plancha o las tenacillas, atreverte con unas ondas muy pulidas y un poco retro ¡pues sin duda es un peinado que está en tendencia! No te quitará mucho tiempo.

Si prefieres recogerte todo el pelo o crear un semirecogido, lo que puedes hacer es probar con una coleta alta a lo Ariadna Grande o seguir con la estética retro y crear en la parte frontal un crepé hecho mediante peine y spray.

En esa coleta, incluso puedes añadir algún mechón trenzado en espiga o cola de sirena que le de un toque original y si quieres probar con algo más creativo y festivo ¡hazte dos moñitos y decóralos con scrunchies metalizados!

Son ideas que se llevan este año y que seguro has visto en Instagram ¡nosotras sí! de parte de las celebrities que lo lucen en muchas ocasiones y esta noche, seguro que también.

Los complementos y accesorios para el pelo serán también unos aliados increíbles para conseguir looks sorprendentes, así que si tienes alguna diadema bonita ¡no dudes en ponértela!

Intenta adaptar tu peinado al tipo de pelo que tienes y acertarás seguro. Si por ejemplo tienes la suerte de tener el pelo liso y mucha cantidad podrás elegir entre múltiples opciones que van desde una diadema con un cardado (tanto frontal como trasero) en forma de semi recogido, hasta un efecto mojado, pues tu melena quedará ideal con cualquier peinado en el que consigas crear un equilibrio entre volúmenes.

Si por el contrario tienes el pelo rizado y te apetece presumir de pelazo, déjate el pelo suelto, moldéalo y defínelo con tus productos de confianza y apuesta por complementos en el pelo dorados o plateados. Pues debe saber que, gracias a los métodos curly de este año, el pelo rizado está más de moda que nunca, así que ya puedes lucirlo y cuidarlo.

Y, como decíamos, ponte los accesorios que quieras en el pelo para elevar tu lookazo navideño, aunque si estas acostumbrada a llevar el pelo suelto el resto de días del año y quieres verte diferente, hazte un moño bajo y deja libres algunos mechones frontales (esos más cortitos que a veces enmarcan tu rostro, también llamados ‘baby hairs’) para conseguir un look de lo más elegante.

Hay infinidad de peinados fáciles para Nochevieja 2022 que no puedes pasar por algo y que puedes hacer en un momento si tienes maña o bien tienes tiempo para experimentar.