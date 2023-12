Así debes decorar el exterior de tu casa en Navidad para ser más sostenible

Gastar mucho en decoración navideña ya no se lleva. No solamente porque pagamos un dinero que no necesitamos, sino porque con tantas luces y materiales no reciclados estamos dañando el medio ambiente. Por esto te contamos de qué forma decorar el exterior de tu casa en Navidad para ser más sostenible.

Lo artificial y según esté fabricando en PVC, cromo y otros materiales hacen que ello perjudique la atmósfera y con ello seguimos cargándonos el planeta.

Los pasos para decorar el exterior de tu casa en Navidad para ser más sostenible

Una entrada más natural

Si vives en un edificio y quieres tener la puerta y entrada de la casa decorada en Navidad, entonces con una corona bien natural, que puedes elaborar tú o bien comprarla siempre con todo tipo de materiales sostenibles, nos basta para dar ese gesto medioambiental que nos merecemos en nuestro hogar.

Materiales del bosque en el exterior

Tanto los balcones como la terraza pueden estar decoradas de otra manera este año. No tienes más que incorporar elementos que puedas coger tú mismo del bosque. Se trata de troncos, palos, ramas que veas por el camino, flores y plantas, y hasta piñas del bosque que junto a otras decoraciones a base de corcho y bambú ofrecen cantidad de detalles distintos para que esta zona exterior también se vea en Navidad.

Velas y luces Led

En el exterior, lo que más se ve, especialmente si tenemos terraza o jardín son las luces de Navidad. Se iluminan por la noche y ofrecen una bella estampa de lo que son estas fiestas.

Por esto las luces más sostenibles que debes incorporar son las led. Verás que gastan mucho menos que las incandescentes, y además son sostenibles. De todas formas, no hace falta pasarse con muchas luces estridentes de diversos colores, menos es más y esto te ayudará a tener una Navidad más sobria y consciente en todas tus compras.

Con las luces led verás que reduce el consumo energético porque algunas de ellas van con baterías, dura mucho más y es una total alternativa para que no tengas que estar pendiente de abrir y cerrar este tipo de luces.

Otras funcionan de forma automática con un termostato y se apagan y encienden a tu gusto y criterio porque no hace falta tener las luces de Navidad de la terraza durante toda la noche. Además la gran parte de tales luces son reutilizables, las tienes para diversos años y así no debes hacer mayores gastos.

Otra cosa es apostar por las velas. Aunque en exterior, suele ser algo peligroso siempre las podemos encender en boles de cristal rellenos de agua y también ofrecen un buen colorido para que nuestro exterior tenga una total personalidad.

Elementos decorativos para el exterior de tu casa



Si quieres decorar con más elementos navideños tu exterior, al margen de las típicas luces, entonces debes hacer uso de la decoración reciclada.

Para empezar, siempre puedes crear tú mismo diversidad de elementos, con cartón, madera, algodón, corcho y otros materiales que te permiten elaborar un Papá Noel o un muñeco de Navidad con tus manos.

También puedes dejar tu balcón como nuevo con las cintas navideñas que puedas tener en casa de hace años. Seguro que te servirán para muchas cosas y hasta además de reciclar las puedes cambiar. Son perfectas para decorar las plantas que puedes tener en la terraza.

Además puedes también crear guirnaldas y figuritas con barro, con papeles reciclados y los pintas (siempre que sean pinturas que no dañan el medio ambiente) de diversos colores, etc.

Ya puedes adoptar algunas de estas ideas si quieres gastar menos en Navidad y ser más sostenible.