La plaga de pulpos en el Reino Unido no afloja, sino que está batiendo récords: en el primer semestre de 2026 han capturado más que toda la flota gallega en dos años

Los pescadores del suroeste de Inglaterra han capturado 3.000 toneladas de pulpo común (Octopus vulgaris) solo en el primer semestre de 2026. La cifra supera ya los desembarques acumulados de toda la flota gallega durante las dos últimas campañas completas.

El dato confirma que la plaga de pulpos en Reino Unido no ha remitido, sino que se ha acelerado. Las capturas registradas hasta junio suponen un 24,4% más que las de todo 2025, un año que ya había multiplicado por trece los registros habituales de la última década en aguas británicas.

Cómo se ha desarrollado la plaga de pulpos en Reino Unido

El fenómeno empezó de forma discreta entre 2024 y principios de 2025. Los científicos de la Marine Biological Association determinaron que las corrientes marinas arrastraron millones de paralarvas desde zonas de cría cercanas al norte de Francia y las Islas del Canal hacia la costa de Devon y Cornualles.

Allí, el pulpo encontró un ecosistema con las condiciones ideales para su desarrollo: olas de calor marinas que llegaron a situar el agua hasta 5 grados por encima de la media histórica.

El pulpo común vive entre uno y dos años y normalmente pierde a más del 99% de sus crías por el frío y los depredadores. El agua templada redujo el tiempo de incubación de los huevos y disparó la supervivencia de las larvas. Los ejemplares alcanzaron además la madurez reproductiva antes de lo habitual, lo que generó sucesivas oleadas de nacimientos dentro del mismo ecosistema.

Durante 2026, la especie ha agotado los recursos alimenticios del sur y ha iniciado una migración hacia el norte. Un estudio de la Universidad de Plymouth confirma que el pulpo ya ha colonizado de forma estable las aguas de Gales y ha alcanzado la costa de Escocia, lo que descarta que se trate de un episodio estacional.

Impacto ecológico del pulpo en la fauna marina británica

La proliferación del pulpo ha alterado el equilibrio de los fondos marinos del Reino Unido. Los pulpos asaltan las nasas de los pescadores y devoran el marisco antes de que salga del agua, lo que ha provocado un desplome severo en las poblaciones de buey de mar, bogavante y langosta en las costas del sur.

La escasez de crustáceos ha llevado a los pulpos a diversificar su dieta hacia los bancos de vieiras y mejillones, organismos filtradores que cumplen un papel esencial en la limpieza del agua. Los peces planos y otras especies de fondo autóctonas compiten ahora por un alimento cada vez más limitado, y en las zonas de mayor densidad de ejemplares los investigadores han documentado casos de canibalismo entre pulpos adultos y juveniles.

Cómo reaccionan los mercados de distribución en España

Los mercados de distribución en España han respondido con una estrategia agresiva de compra y sustitución de producto. España es uno de los mayores importadores mundiales de pulpo, y la irrupción del stock británico ha alterado la comercialización habitual del cefalópodo.

El pulpo fresco se subasta en las lonjas gallegas a una media de entre 11 y 11,4 euros el kilo. El producto congelado que llega desde Brixham o Newlyn se coloca entre los mayoristas españoles a entre 8 y 9 euros, un ahorro cercano al 20% para toda la cadena de distribución. Los comercializadores españoles han enseñado además a los operadores ingleses a clasificar las capturas por tallas comerciales, lo que ha permitido que supermercados y el canal de hostelería lo incorporen sin fricciones logísticas.

La legislación obliga a informar del origen del marisco, pero los pescadores gallegos denuncian que la trazabilidad se diluye en los eslabones intermedios. Buena parte del pulpo de Cornualles y Devon llega a cocederos de las propias rías, donde se cuece y empaqueta antes de distribuirse bajo marcas gallegas o etiquetas genéricas, sin que el consumidor final identifique su origen británico.

Qué implica el récord de la plaga de pulpos en Reino Unido para Galicia

Galicia mantiene una escasez estructural del recurso, con capturas estabilizadas entre 1.200 y 1.300 toneladas anuales. Eso significa que el Reino Unido ha pescado en seis meses más pulpo que Galicia en los dos últimos años juntos.

Para las industrias españolas de congelado, la vía británica ha servido para romper la dependencia casi exclusiva de Marruecos y Mauritania, que cubren más del 75% del consumo nacional. Para los pescadores artesanales gallegos, el fenómeno no representa una amenaza directa a corto plazo, pero sí presiona a la baja unos precios que hasta ahora se sostenían por la escasez.