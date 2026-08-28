Noche mágica de la zoología española: nacen simultáneamente 143 tortugas bobas en nidos distintos en la playa de Denia, y los expertos hablan de «fenómeno excepcional»

Las tortugas bobas (Caretta caretta) llevan varios veranos ganando protagonismo en las playas mediterráneas españolas, donde cada vez son más las hembras que suben a poner sus huevos en la arena. Denia, en la provincia de Alicante, es hoy uno de los puntos de referencia de este fenómeno, con un proyecto de vigilancia que este verano protegía varios nidos a la vez.

Esa vigilancia constante fue precisamente la que permitió presenciar, en primera fila, algo que ningún voluntario de la zona recordaba haber visto antes: dos de esos nidos rompiendo cáscara casi a la vez, la misma noche, en la misma playa. Lo que siguió después mantuvo en vela a todo el equipo durante horas, entre cuentas de crías, cronómetros y linternas rojas.

143 tortugas bobas nacen a la vez en Denia: la noche que hizo historia

Todo esto ocurrió recientemente, la noche del miércoles 26 de agosto de 2026, en la playa de Les Albaranes, en Denia.

Dos nidos bautizados como ‘Mona 1’ y ‘Diana 2’ (por las dos tortugas hembra que los pusieron) eclosionaron de forma simultánea, algo que ningún registro previo recogía en toda la Comunidad Valenciana. En total, 143 tortugas bobas llegaron al mar esa misma madrugada.

Cabe remarcar que Diana y Mona no son tortugas cualquiera: son dos hembras que vuelven cada verano a desovar en las mismas playas de Dénia, lo que ha permitido a los biólogos hacerles un seguimiento individual año tras año.

Solo entre las dos pusieron, esta temporada, cuatro nidos distintos en Les Albaranes, con un total de 396 huevos, una cifra que ya de por sí es alta para una sola playa.

Inclusive, la propia Diana había abierto la temporada en junio, cuando puso 106 huevos en el primer nido detectado ese año en toda la Comunidad Valenciana. Los técnicos llevan siguiendo sus movimientos desde hace varias temporadas, lo que les permite anticipar, con bastante precisión, cuándo y dónde es probable que vuelva a desovar.

¿Por qué los expertos hablan de «fenómeno excepcional» sobre lo que ocurrió en Denia?

El equipo del Campamento Tortuga (impulsado por el Ayuntamiento de Denia junto a universidades y la asociación Eucrante, con 230 voluntarios este año) llevaba semanas vigilando los cuatro nidos día y noche.

Que dos de ellos coincidieran en la misma eclosión, la misma noche, es estadísticamente muy poco probable, ya que cada nido sigue su propio calendario de incubación según la temperatura de la arena.

Por eso el hallazgo se describió como un «fenómeno excepcional». No es solo la cantidad de crías, sino la coincidencia exacta en el tiempo, algo que ni los propios coordinadores del proyecto habían presenciado en las ediciones anteriores del campamento.

A su vez, hay que señalar que Dénia ya acumula catorce nidos de tortuga boba localizados desde 2023, más que ninguna otra playa de la Comunidad Valenciana.

Un verano con más tortugas bobas de lo habitual en toda España

El caso de Denia se parece a otros también recientes. Este verano se han registrado nidos de tortuga boba en playas de Villajoyosa, El Campello, Elche y otros puntos del litoral mediterráneo, algo que hace apenas una década era prácticamente anecdótico en estas costas.

En Villajoyosa, por ejemplo, un nido pasó inadvertido durante toda la incubación y liberó cerca de 70 crías cuando menos se lo esperaba nadie.

Los expertos relacionan este aumento con el calentamiento progresivo de las aguas del Mediterráneo, que estaría ampliando hacia el norte la zona donde estas tortugas se sienten cómodas para anidar.

Por otro lado, en Murcia, el centro de recuperación de fauna El Valle ha devuelto al mar cerca de 300 tortugas bobas desde 2019, la mayoría rescatadas de redes, plásticos o heridas por hélices de barco.

¿Qué pasará ahora con las 143 crías liberadas en Denia?

Las crías de las cuatro nidadas fueron contadas, examinadas brevemente por el equipo veterinario y liberadas de forma controlada en la orilla, dejando que fueran ellas mismas las que recorrieran a rastras los últimos metros hasta el agua.

Y a modo de aclaración, ese tramo final es clave: caminar por la arena les ayuda a grabar en su memoria la playa a la que, si sobreviven, volverán dentro de unos 25 o 30 años para poner sus propios huevos.

De esas 143 crías, los biólogos calculan que solo una entre mil llegará a la edad adulta. El resto caerá en manos de depredadores marinos, redes de pesca o plásticos flotantes antes de cumplir su primer año.

Por eso cada nido que eclosiona entero, como los de Dénia esta semana, cuenta mucho más de lo que parece a simple vista.