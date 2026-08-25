Hito esperanzador en la fauna española: confirmado al 100% en Cataluña el primer nido de tortuga boba de 2026, con 71 huevos en su interior

La brigada del Parque Natural del Montgrí, las Islas Medas y el Baix Ter localizó el primer nido de tortuga boba de la temporada 2026 en la playa de L’Estartit, en Girona. El nido, situado a sólo 10 metros de la línea de agua, contiene 71 huevos.

Técnicos de la Generalitat de Cataluña, el Centro Tecnológico BETA de la UVic-UCC y la Fundación CRAM trasladaron los huevos hasta una zona resguardada de la misma playa para evitar que la marea los inundara. Los Agentes Rurales establecieron un perímetro de seguridad y calculan que las crías romperán el cascarón durante la segunda mitad de septiembre.

Cómo se ha localizado el primer nido de tortuga boba de 2026 en Cataluña

La brigada del parque natural encontró el nido mientras inspeccionaba la playa de L’Estartit, un tramo del litoral gerundense ya conocido por la presencia esporádica de esta especie en los últimos años. Los técnicos detectaron el rastro de la hembra y localizaron la puesta a escasos metros del agua, un punto expuesto a las mareas altas.

El riesgo de inundación obligó a un traslado inmediato. El equipo formado por la Generalitat de Cataluña, el Centro Tecnológico BETA de la UVic-UCC y la Fundación CRAM movió los 71 huevos hacia una zona más elevada y protegida de la misma playa, sin alterar las condiciones de temperatura y humedad necesarias para la incubación.

Los agentes rurales vigilan ahora el punto para evitar que transeúntes o depredadores se acerquen al nido. Los técnicos prevén la eclosión de las crías durante la segunda mitad de septiembre, un plazo que coincide con el ciclo habitual de esta especie en el Mediterráneo occidental.

Cómo es la tortuga boba, la especie que ha puesto los 71 huevos

La tortuga boba (Caretta caretta) destaca por su cabeza ancha y sus mandíbulas fuertes, capaces de triturar caparazones de cangrejos, almejas y mejillones. Su caparazón, de forma acorazonada, presenta un tono marrón rojizo o amarillento, mientras que el plastrón, la parte inferior del cuerpo, mantiene un color amarillo pálido.

Un ejemplar adulto mide entre 90 y 100 centímetros de caparazón y pesa entre 100 y 150 kilos, aunque los especímenes más grandes superan los 200 kilos. Las crías, en cambio, miden apenas 4 centímetros al nacer y caben en la palma de una mano.

Las hembras salen a la playa sólo unas horas para desovar y regresan de inmediato al mar. Los machos no abandonan nunca el agua. La especie recorre miles de kilómetros durante sus migraciones y se orienta mediante el campo magnético de la Tierra.

Por qué es importante este nido de tortuga en Cataluña

El Mediterráneo occidental gana terreno como zona de cría de la tortuga boba mientras las playas tradicionales de Grecia, Turquía, Chipre, Libia y Florida registran temperaturas de arena cada vez más altas. Esas temperaturas extremas ponen en riesgo la supervivencia de los embriones y alteran el equilibrio de la especie.

La temperatura de la arena determina además el sexo de las crías. La arena caliente produce sólo hembras, mientras que la arena templada da lugar a machos. El calentamiento de las playas de origen ya deja nacer casi sólo hembras, lo que amenaza la reproducción futura de la especie. Las playas catalanas, con temperaturas más moderadas, permiten un reparto más equilibrado entre machos y hembras.

El Centro Tecnológico BETA de la UVic-UCC y la Fundación CRAM aprovechan cada nido para estudiar la genética de la especie, monitorizar sus rutas migratorias con transmisores satelitales y perfeccionar los protocolos de incubación artificial.

Por qué está en peligro la tortuga boba

Las redes de pesca y los palangres atrapan cada año a miles de ejemplares, que mueren ahogados al no poder salir a respirar. Los plásticos que flotan en el mar representan otra amenaza directa: la tortuga boba los confunde con medusas, su alimento habitual, y su ingesta les bloquea el intestino.

La construcción en primera línea de playa reduce además las zonas de puesta disponibles, y la iluminación artificial desorienta a las crías recién nacidas en su camino hacia el mar. El cambio climático se suma a estas amenazas al modificar la proporción de sexos en los huevos y desplazar los ciclos de reproducción hacia costas no preparadas para recibirlos.

Protocolo si encuentras una tortuga boba o un nido en la playa

La Fundación Oceanogràfic y las autoridades catalanas piden a los bañistas seguir estas pautas ante un hallazgo similar:

Llamar de inmediato al 112 para activar a los biólogos y equipos de rescate. No tocar al animal ni interponerse en su camino hacia el mar. Evitar linternas, focos o flashes que puedan desorientar a la hembra. Mantener una distancia de seguridad y no pisar las huellas que deja en la arena.

Los técnicos del Parque Natural del Montgrí revisarán el nido cada semana hasta septiembre, cuando las primeras crías de esta temporada rompan el cascarón e inicien su camino hacia el Mediterráneo.