Los científicos luchan contrarreloj para salvar un alga del que dependen miles de familias y un ecosistema entero

Desde la región de Los Lagos hasta la zona de Magallanes en Chile habita la luga roja o ‘Sarcopeltis skottsbergii’, un alga marina que hoy enfrenta una amenaza sin precedentes debido al cambio climático. Diversos científicos han encendido las alarmas ante el desplazamiento de las especies marinas hacia los polos en busca de aguas más frías.

Este movimiento forzado de la biodiversidad altera la cadena trófica y compromete la estabilidad de un ecosistema entero que funciona con una precisión milimétrica. Ante esto, los científicos necesitan con urgencia comprender cómo y hacia dónde se mueven estos organismos para garantizar su supervivencia futura.

La alianza científica contrarreloj para salvar a la luga roja

Un ambicioso proyecto de colaboración entre Brasil y Chile, con científicos de la Universidad Federal de Paraíba y de la Universidad de Magallanes, pretende identificar las zonas de conservación prioritarias. Tal como explican en Cape Horn International Center, el objetivo contarreloj central es detectar áreas que se mantendrán climáticamente estables hasta el año 2100 para asegurar la subsistencia de la luga roja.

El equipo liderado por los doctores Pablo Riul y Andrés Mansilla utiliza modelos matemáticos avanzados y bases de datos históricas que abarcan más de 25 años. Esta información permite predecir qué sectores de los fiordos y canales australes servirán como refugios naturales ante el calentamiento global.

Los mapas resultantes serán herramientas para que las autoridades implementen medidas de protección efectivas y gestionen una extracción que no agote los recursos.

¿Por qué miles de familias dependen de esta alga?

La luga roja es una especie de enorme importancia comercial para las familias, ya que su biomasa sostiene la economía de pueblos dedicados a la pesca artesanal y la recolección de orilla. Si esta alga desaparece o migra a zonas inaccesibles, el impacto social y económico para las comunidades locales sería devastador.

Tal como recogen medios como La Gaceta de la Patagonia, la costa chilena posee un potencial comparable al de culturas como la japonesa, donde las algas son pilares de la identidad y la economía. Sin embargo, la disminución de la biomasa por factores climáticos y la explotación desmedida obligan a repensar el modelo.

Esta investigación científica busca justamente proteger este recurso para que continúe siendo un motor de desarrollo local y no se convierta en un recuerdo del pasado.

¿Cómo los científicos pretenden asegurar el futuro de la luga roja?

Más allá de la conservación, se busca una restauración activa. Estudios recientes financiados por instrumentos como FONDEF han demostrado que es posible repoblar praderas de luga roja mediante técnicas de cultivo. El uso de sustratos artificiales o adocretos ha permitido el crecimiento exitoso de ejemplares juveniles en las frías aguas de Magallanes.

Gracias a iniciativas de repoblamiento y modelos predictivos de distribución geográfica, se busca lograr una estrategia integral que consolide una economía azul sostenible que integre la visión académica con las necesidades del sector productivo.