Bombazo para la esperanza en la zoología española: recuperan en Murcia dos raros mochuelos extraviados desde EEUU

Dos mochuelos excavadores llegados por error desde Estados Unidos han vuelto a su hábitat tras meses de cuidados en Murcia. Los agentes medioambientales y el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle lograron sacarlos adelante después de un viaje transatlántico improbable y muy peligroso.

Las aves aparecieron agotadas en un crucero procedente de Miami que atracó en el puerto de Cartagena. La intervención rápida evitó que murieran tras la travesía y permitió iniciar un proceso de recuperación que ha terminado con su regreso a América.

Agentes medioambientales recuperan en Murcia mochuelos extraviados desde Estados Unidos

Los agentes medioambientales localizaron a los dos mochuelos excavadores en febrero de 2025 dentro de un barco que acababa de llegar a Cartagena desde Miami. Las aves mostraban signos claros de agotamiento tras cruzar el Atlántico como polizones involuntarios.

Los técnicos recogieron a los ejemplares en el mismo puerto y los trasladaron de inmediato al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, donde el equipo veterinario evaluó su estado y comenzó su estabilización. Los especialistas comprobaron que no llevaban identificación y que necesitaban cuidados intensivos para sobrevivir.

El centro mantuvo a los animales bajo supervisión durante los primeros meses. Allí recuperaron peso, mejoraron su condición física y superaron el estrés provocado por el viaje. Ese trabajo inicial permitió activar después un proceso más complejo, en el que participaron también las autoridades estatales, para organizar su retorno a Estados Unidos.

La repatriación culminó en abril de 2026 tras una coordinación administrativa y técnica que se prolongó durante más de un año. Los dos mochuelos regresaron finalmente a su entorno natural en buenas condiciones, después de haber pasado por instalaciones especializadas que completaron su rehabilitación.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, destacó el papel de los profesionales implicados. La responsable subrayó que la intervención temprana resultó decisiva y que sin ese primer paso los animales no habrían sobrevivido.

Así es el mochuelo excavador que llegó por error a Murcia

El mochuelo excavador (Athene cunicularia) pertenece a una especie propia del continente americano y no forma parte de la fauna europea. Su presencia en España responde a un hecho completamente excepcional ligado a su llegada accidental en un barco.

A diferencia del mochuelo común (Athene noctua), habitual en la península ibérica, este pequeño búho tiene patas más largas y pasa gran parte del tiempo en el suelo. Utiliza madrigueras para refugiarse y criar, muchas veces aprovechando túneles abandonados por otros animales.

El mochuelo excavador combina actividad diurna y nocturna, algo poco habitual entre las rapaces nocturnas. Suele alimentarse de insectos y pequeños vertebrados, lo que le convierte en un depredador útil en ecosistemas abiertos como praderas y zonas semiáridas.

A nivel global, la especie mantiene una población amplia, con alrededor de dos millones de individuos maduros. Sin embargo, distintas organizaciones conservacionistas han detectado un descenso sostenido en varias regiones debido a la pérdida de hábitat provocada por la agricultura intensiva y la urbanización.

El caso de estos dos ejemplares ilustra un problema mayor. En países como Canadá, donde apenas quedan unas 300 parejas reproductoras, las autoridades consideran a la especie en peligro. En cambio, en otras zonas de América aún mantiene poblaciones estables.

Gracias a esa intervención, dos animales que aparecieron fuera de su entorno lograron regresar a miles de kilómetros, al lugar donde realmente pueden sobrevivir.