Los científicos frenan la euforia: la tasa de supervivencia de la codorniz en España no es tan alta como se creía

Hay poblaciones de aves en España que no paran de disminuir, pero hasta ahora los científicos no consideraban que existiera un gran problema con la codorniz. Sin embargo, el último Foro Nacional celebrado en Valladolid señala justo lo contrario.

Mientras parte del sector cinegético ha centrado el discurso en las limitaciones de los censos tradicionales, la evidencia científica apunta a un problema mucho más profundo.

Según un análisis del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), la supervivencia de esta ave es mucho más baja de lo que se venía manejando, lo que obliga a replantear su gestión.

La codorniz tiene más problemas de los que pensamos para sobrevivir en España

Los resultados presentados por el IREC parten de un análisis detallado de datos de anillamiento y recuperaciones en Europa. La información se ha recogido durante tres años, y permite calcular con mayor precisión las tasas de supervivencia en distintas fases de la vida de la codorniz.

Las conclusiones son negativas. La supervivencia es especialmente baja en los primeros años, y tanto los juveniles como los ejemplares de primer año presentan probabilidades muy reducidas. De hecho, estas cifras están muy por debajo de las que ofrecían los pocos estudios previos existentes.

A partir de estos datos han desarrollado un modelo matricial que simula la dinámica de la población. Este tipo de herramientas permite identificar qué factores influyen realmente en su evolución.

Al parecer, la supervivencia juvenil es el elemento más determinante, por encima incluso de la reproducción de la codorniz. De hecho, el modelo presenta cifras difíciles de sostener.

Por ejemplo, con los niveles actuales de supervivencia, cada hembra necesitaría sacar adelante más de 15 pollos por temporada para mantener estable la población, algo poco viable en el contexto agrícola actual.

Las conclusiones del Foro de Valladolid para proteger a la codorniz en España

Las conclusiones se publicaron el pasado 11 de marzo en un foro organizado por la Federación de Caza de Castilla y León. Lo más importante es que lograron reunir a administraciones, científicos y representantes del mundo de la caza para abordar el estado de la codorniz.

Sin embargo, las conclusiones que se han trasladado públicamente han puesto el foco casi exclusivamente en las debilidades de los sistemas de monitorización actuales.

En concreto, se ha cuestionado la fiabilidad de los censos basados en la detección pasiva de aves y se ha destacado el papel del proyecto Coturnix, impulsado desde el ámbito cinegético, como alternativa para mejorar el seguimiento de la especie.

Pero en ese relato ha quedado fuera una parte esencial del debate: los datos científicos sobre la demografía de la codorniz. Entre ellos, las estimaciones actualizadas de supervivencia y un modelo poblacional que permite entender cómo evoluciona realmente la especie.

Qué tienen que hacer los cazadores españoles para aumentar el número de codornices

Sobre los cazadores existen muchos mitos, pero no siempre se destaca la labor que realizan en la naturaleza. De hecho, pueden jugar un papel fundamental en la recuperación de las codornices.

El mismo análisis plantea un escenario diferente si mejora la supervivencia. Un incremento en este parámetro permitiría estabilizar e incluso recuperar la población con tasas reproductivas mucho más realistas.

Esto sitúa la reducción de la presión cinegética como una de las principales herramientas de gestión. De hecho, estas conclusiones han servido como base para las recomendaciones técnicas discutidas en el grupo de trabajo europeo sobre aves.

Algunas medidas propuesta son una moratoria temporal de la caza o una reducción significativa de su intensidad. También es relevante mejorar el hábitat y controlar las sueltas de codornices de granja.