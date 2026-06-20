Zubimendi responde a las críticas: «Me extraña el debate sobre el doble pivote»

Martín Zubimendi atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará este domingo a España y Arabia Saudí en Atlanta. El centrocampista del Arsenal analizó el momento que vive la selección española tras haber empatado frente a Cabo Verde en la primera jornada. El donostiarra será suplente.

Zubimendi reconoció que el empate frente a Cabo Verde dejó tocada a la Selección, aunque aseguró que el grupo ya está centrado en el duelo ante Arabia Saudí. «Estamos bien y con ganas. El primer partido nos dejó un poco tristes, pero ya le hemos dado la vuelta y afrontamos lo que viene con confianza», explicó.

Sobre el rendimiento de España en el debut, el centrocampista quiso hacer una valoración equilibrada. «No fue un partido brillante, pero tampoco fue muy malo. Hay cosas que rescatar. La clave estará en recuperar la fluidez y la frescura en el último tercio del campo», señaló. En ese sentido, descartó que el problema fuese físico. «No diría que el aspecto físico haya sido un problema. Nos faltó más acierto y más finura en determinadas acciones», afirmó.

Zubimendi también habló del estado anímico del vestuario tras el tropiezo inicial. «El día después nunca es fácil porque nos importa y nos fastidia no ganar. Es algo normal. Pero la confianza sigue intacta. Llevamos mucho tiempo juntos y hemos demostrado muchas veces que sabemos darle la vuelta a estas situaciones», comentó.

El internacional español se mostró sorprendido por el debate generado alrededor del doble pivote y defendió las características del centro del campo de la selección. «Me extraña ese debate. El mediocampo que tiene España no ralentiza el juego. Somos futbolistas con mucha movilidad y con capacidad para jugar a uno y dos toques», explicó.

Además, salió en defensa de Rodri después de las críticas recibidas tras el estreno mundialista. «¿Qué voy a decir de él? Ha demostrado todo lo que vale tanto en el Manchester City como en la selección. Ha tenido partidos mejores, como todos, pero no le podemos achacar nada», aseguró.

Por último, Zubimendi admitió que la acumulación de encuentros durante la temporada ha pasado factura en algunos momentos. «Ha sido un año duro en ese aspecto. Han sido muchos partidos y sí he notado esa fatiga en determinados momentos», reconoció. También agradeció la confianza de Luis de la Fuente y restó importancia a los elogios que le sitúan entre los candidatos a grandes premios individuales. «Luis tiene mucha confianza en mí. ¿El Balón de Oro? Todavía me queda mucho para pensar en eso», concluyó.