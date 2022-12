En el vestuario de España no dan crédito al gol de Japón

El vestuario de la selección española todavía no se explica cómo subió el segundo tanto de Japón al marcador en el partido que cerró la fase de grupos. Varios jugadores le dan vueltas y vueltas a una situación que es completamente surrealista, puesto que las imágenes muestran que el esférico estaba fuera del terreno de juego cuando la tocó

«Yo también creo que ha salido el balón, pero el árbitro y el VAR son los que toman la decisión. Yo también he visto la cámara, una parecía que no, otra un poquito. Es lo que se ha decidido y yo no puedo controlarlo», dijo César Azpilicueta tras asistir a la primera derrota de España en este Mundial de Qatar.

El defensa no sabía dar una explicación a la jugada, lo mismo que en un vestuario en el que se dijo que «debe ser un error del balón». La FIFA no mostró ninguna imagen que aclarase del todo al milímetro si el balón había salido completamente del terreno de juego provocando que ese gol fuese la comidilla en el post partido.

«Yo he visto una foto que debe estar trucada o manipulada. Ya está, no tengo nada que decir. Ya he visto que pasaba algo raro cuando ha tardado tanto tiempo el VAR», dijo Luis Enrique sobre un hecho que ha provocado cierta ironía en algunos sectores del equipo ante estos extraños sucesos.

A nadie se le olvida lo que sucedió en 2002 cuando un balón que no salió ni por asomo provocó que a España le anulasen un gol contra Corea en una de las imágenes más icónicas de la historia de nuestra selección. Joaquín fue el protagonista de aquella jugada con Luis Enrique como espectador en el campo. Ahora 20 años después el balón tampoco ha querido favorecernos pese a las evidentes dudas.