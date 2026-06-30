El verdadero significado del gesto viral del seleccionador de Japón tras la derrota ante Brasil: no es un simple gracias, sino una muestra de respeto, humildad y disculpa

Un gol en los últimos minutos de Martinelli para Brasil eliminó a Japón del Mundial 2026. Aun así, eso nos dejó una de las imágenes más potentes y emotivas del torneo. El técnico japonés Hajime Moriyasu se acercó a las gradas con lágrimas en los ojos e hizo un gesto poco común frente a los aficionados nipones.

El entrenador de Japón realizó una profunda inclinación llamada Ojigi, un gesto de agradecimiento y respeto absoluto que, de inmediato, se volvió viral en redes sociales. La acción fue un Saikeirei, la inclinación más formal y profunda de esta tradición. Se trata, no solo de dar las gracias, sino también de un acto de respeto, humildad y una disculpa por no avanzar más en el torneo.

No solo el entrenador fue el que hizo este gesto. Los jugadores japoneses, una vez acabado el encuentro, se acercaron a donde estaban sus seguidores y formaron una línea para hacer estas reverencias, agradeciendo el apoyo. Los aficionados lo devolvieron con una ovación, banderas ondeando y cánticos hacia el equipo.

Gracias Hajime Moriyasu, Dt de Japon, sos inmenso, será hasta dentro de 4 años. Vamos Nippon. pic.twitter.com/Qsvi6T1MVr — Poirot (@Argenpoirot) June 29, 2026

Aficionados japoneses, ejemplares

Otra de las imágenes que deja esta Copa del Mundo tiene que ver precisamente con los aficionados nipones. Los hinchas japoneses recogen la basura que quedó en las gradas y dejaron el recinto completamente limpio antes de marcharse. Se trata de una filosofía de vida conocida como O-soji, una tradición que promueve el respeto por los espacios compartidos y la responsabilidad colectiva.

De hecho, los futbolistas nipones también dejan el vestuario ordenado y limpio antes de abandonar el estadio. Con esto, buscan expresar gratitud hacia el país anfitrión y respeto por quienes utilicen el estadio después. Este tipo de tradiciones se repiten cada Mundial desde su primera participación en una Copa del Mundo, en Francia 1998. En Qatar 2022, las imágenes dieron la vuelta al mundo en redes sociales y, en el Mundial 2026, la escena volvió a repetirse tras los partidos de Japón.