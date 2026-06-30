El test más personal a Mikel Merino «Ganar el Mundial sería un sueño de niño»
El centrocampista elige a Rafa Nadal como su gran ídolo y recuerda su gol de cabeza ante Alemania
Merino define a Luis de la Fuente como "nuestro líder" y confiesa que ganar el Mundial sería un sueño de niño
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Mikel Merino (Pamplona, 1996) se somete al test más personal de OKDIARIO antes del duelo de España frente a Austria. El centrocampista navarro responde sin pensar demasiado y deja algunas curiosidades sobre sus gustos, sus referentes y sus sueños. Desde su comida favorita hasta el gol que nunca olvidará, pasando por Rafa Nadal, el Arsenal, Luis de la Fuente y el gran objetivo que persigue con la selección española.
Pregunta: Una comida.
Respuesta: Pasta.
P: Una canción.
R: Michael Jackson.
P: Un gol.
R: El de cabeza contra Alemania.
P: Un libro.
R: Maldita Roma, de Santiago Posteguillo. Es el que estoy leyendo ahora.
P: Un hobby.
R: Baloncesto.
P: España es…
R: Espectacular.
P: El Arsenal es…
R: El mejor equipo del mundo.
P: Un ídolo.
R: Rafa Nadal.
P: Luis de la Fuente es…
R: Nuestro líder.
P: Y ganar el Mundial sería…
R: Un sueño de niño.
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