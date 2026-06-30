El test más personal a Mikel Merino «Ganar el Mundial sería un sueño de niño»

Mikel Merino (Pamplona, 1996) se somete al test más personal de OKDIARIO antes del duelo de España frente a Austria. El centrocampista navarro responde sin pensar demasiado y deja algunas curiosidades sobre sus gustos, sus referentes y sus sueños. Desde su comida favorita hasta el gol que nunca olvidará, pasando por Rafa Nadal, el Arsenal, Luis de la Fuente y el gran objetivo que persigue con la selección española.

Pregunta: Una comida.

Respuesta: Pasta.

P: Una canción.

R: Michael Jackson.

P: Un gol.

R: El de cabeza contra Alemania.

P: Un libro.

R: Maldita Roma, de Santiago Posteguillo. Es el que estoy leyendo ahora.

P: Un hobby.

R: Baloncesto.

P: España es…

R: Espectacular.

P: El Arsenal es…

R: El mejor equipo del mundo.

P: Un ídolo.

R: Rafa Nadal.

P: Luis de la Fuente es…

R: Nuestro líder.

P: Y ganar el Mundial sería…

R: Un sueño de niño.