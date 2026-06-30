OKDIARIO desvela el secreto de Mikel Merino: un regalo de su suegra y «lo complicado que es ganar un Mundial»

Mikel Merino no tiene ninguna duda. España puede ganar el Mundial. No porque lo diga el favoritismo o la calidad de la plantilla, sino porque sabe perfectamente lo que exige conquistar el trofeo más difícil del fútbol. Y esa convicción nace, en parte, de un regalo que le hizo su suegra. El centrocampista navarro, un auténtico enfermo del fútbol, ha vuelto a ver los siete partidos que disputó la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Merino, que consume fútbol prácticamente a diario y analiza partidos de todas las competiciones, quiso volver a disfrutar del único Mundial conquistado por España. Lo hizo con unos ojos muy diferentes a los de aquel niño que vibró frente al televisor hace dieciséis años. Entonces recordaba una Selección casi imbatible. Ahora, siendo internacional absoluto y con la experiencia que dan los años, descubrió una realidad completamente distinta.

«Hace poco volví a ver todos los partidos del Mundial de 2010 y me di cuenta de lo complicado que fue ganarlo. De pequeño tenía la sensación de que había sido fácil, pero ahora valoras mucho más aquella gesta. Ganar un Mundial nunca es un camino de rosas», confesó en una entrevista concedida a OKDIARIO.

Aquella España levantó el Mundial sufriendo en prácticamente cada eliminatoria. Ganó todos los cruces por la mínima, sobrevivió a momentos límite y necesitó competir hasta el último detalle para terminar levantando el trofeo en Johannesburgo. Una realidad que ahora sirve de inspiración al vestuario de Luis de la Fuente.

Tranquilidad y confianza

Por eso, Merino pide tranquilidad ante quienes esperan que España arrase a todos sus rivales. El centrocampista considera que un Mundial no se conquista goleando cada partido, sino sabiendo competir cuando llegan los momentos complicados. Y la Selección ya ha demostrado en esta Copa del Mundo que también sabe sufrir. Lo hizo ante Cabo Verde, reaccionó frente a Arabia Saudí y sacó adelante un duelo muy físico contra Uruguay.

Pese a ello, la confianza dentro del vestuario es absoluta. «Sí, estoy convencido. Tenemos una selección con muchísimo talento, un grupo humano espectacular y una unión enorme. También sabemos que será muy difícil… Nosotros vamos a pelear por conseguirlo», aseguró.

Merino no habla desde la teoría. Habla después de volver a estudiar cómo España conquistó su primera estrella. Siete partidos, siete lecciones y una conclusión que comparte con todo el vestuario: para ganar un Mundial hace falta mucho más que talento. Hace falta sufrir, resistir y competir. Exactamente igual que hizo aquella generación inolvidable de 2010.