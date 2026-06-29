Marlaska envía a los guardias civiles alumnos a hacer las prácticas sin dotarlos de chalecos antibalas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sacado este lunes pecho de que 3.123 guardias civiles alumnos se incorporarán a partir de hoy en unidades en toda España iniciando la segunda fase de su período formativo. Sin embargo, los ha enviado a hacer prácticas sin dotarlos de chalecos antibalas, y a muchos de ellos tampoco les ha entregado una funda para la pistola.

Ha sido la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) quien ha dado la voz de alarma, denunciando esta situación de «falta de organización y de previsión» que se repite año tras año «sin que tomen nota en la Dirección General de lo que se ha hecho mal para no volver a repetir los errores».

Así, los más de 3.000 guardias alumnos que se han incorporado este lunes a sus destinos se han encontrado que «mañana saldrán de servicio a la calle sin chaleco antibalas, porque nadie en las academias se los ha proporcionado como dotación individual».

Por tanto, se incorporarán «sin una pieza clave para su seguridad», critica la AEGC. «Alguien en la Dirección ha olvidado que se trata de guardias alumnos, que no son profesionales y no tienen experiencia en la calle», lamenta esta asociación, recordando que de hecho, para prestar servicio deben ir acompañados de un guardia civil profesional.

Además, denuncia que este año el despropósito es tal que, además, de no dotarlos de chalecos, a muchos de ellos también «se les ha enviado a sus destinos sin tener asignadas aún fundas de pistola antihurto o fundas del cargador».

En la AEGC no entienden «como, sabiendo cuando finaliza el período de formación de los guardias alumnos y las necesidades que van a tener en sus primeros destinos, la Dirección General no ha adquirirido el material necesario para su equipación, para no poner en riesgo su seguridad.

En ampliación