Mikel Merino: «He vuelto a ver todos los partidos del Mundial de 2010 y me he dado cuenta de lo difícil que fue ganarlo»

Mikel Merino (Pamplona, 1996) sabe mejor que nadie lo cerca que ha estado de perderse este Mundial. Una lesión inédita, incluso para algunos de los mayores especialistas del mundo, puso en jaque su presencia con la selección española. Hubo momentos de incertidumbre, de miedo y de mucho trabajo para volver a sentirse futbolista. Ya recuperado y con minutos en las piernas, el centrocampista atiende a OKDIARIO antes del duelo frente a Austria. Habla sin tapujos de las críticas a España, de la dureza del encuentro contra Uruguay, de su recuperación, del apoyo de su mujer, de la confianza de Luis de la Fuente y de por qué volver a ver el Mundial de 2010 le ha hecho valorar aún más aquella histórica conquista.

Pregunta: Lo primero, ¿cómo está el equipo antes de las eliminatorias?

Respuesta: Bien, con ganas. Estamos contentos de estar en las eliminatorias. Empieza lo gordo, empieza lo bueno. Llegamos con ilusión, con energía y todavía encontrando el ritmo dentro de este torneo tan difícil, adaptándonos a los rivales y a los viajes. Personalmente, también me encuentro bien.

P: ¿Cree que desde España se les ha criticado demasiado?

R: Yo no soy quien para juzgarlo. Intento darle la importancia justa. Tenemos que entender el proceso. Hay momentos fáciles y momentos difíciles. Cada uno tiene su opinión y nosotros debemos centrarnos en lo nuestro. Si perdemos más energía de la necesaria escuchando cosas que no nos convienen, estaremos haciendo algo mal.

P: Pero da la sensación de que muchas veces se pasa del elogio a la crítica con demasiada facilidad.

R: Llevo mucho tiempo aquí y sé cómo funciona esto. Hoy en día parece que o eres el mejor del mundo o no sabes jugar al fútbol. O la Selección va a ganar el Mundial de calle o no merece estar aquí. Nosotros intentamos mantener el equilibrio. Ni cuando ganamos todos los partidos de la Eurocopa éramos los mejores del mundo ni ahora, por empatar con Cabo Verde, somos los peores.

P: También hubo críticas porque Luis de la Fuente apostó por usted ante Uruguay. ¿Le molestan ese tipo de comentarios?

R: No, porque sé cómo funciona todo esto. Hace unos meses, cuando estaba marcando muchos goles, parecía que era el mejor nueve del mundo y tampoco era así. Tengo la suerte de que mi padre ya vivió todo esto antes que yo y me ayuda mucho a mantener la calma.

P: Sus padres estuvieron con usted en Guadalajara. Imagino que tenerles cerca también ayuda.

R: Para mí es importantísimo. Siempre he dicho que mi familia es mi mayor pilar. Aunque no tengo aquí a mi mujer ni a mi hijo, sí están mis padres y mis tíos, que me apoyan muchísimo y me hacen muy bien.

P: El partido contra Uruguay fue muy duro. ¿Cómo lo vivieron desde dentro?

R: Fue un partido muy complicado, no sólo por el aspecto futbolístico, sino también por el ambiente que se generó. Ellos estaban al límite porque se jugaban la clasificación y trataron de llevar el partido a ese terreno, con entradas muy duras e intentando sacarnos de nuestras casillas. Tiene mucho mérito que el equipo supiera competir también en ese contexto. Una pena que el árbitro dejara que el partido se le escapara de las manos.

P: Además llegaron las lesiones de Nico Williams y Yeremy Pino. ¿Eso también les afecta mucho?

R: Claro. Siempre fastidia que un compañero se lesione y más cuando son acciones que se pueden evitar. Es verdad que también existe un punto de mala suerte, pero por eso los árbitros están para proteger a los jugadores. Ese tipo de entradas tienen que castigarse.

P: ¿Cree que Nico Williams y Yeremy Pino podrán volver durante el Mundial?

R: Ojalá. Dependerá de cómo evolucionen y de cómo toleren los dolores. No soy médico y no tengo todos los diagnósticos, pero espero que sí puedan ayudarnos más adelante.

P: ¿Qué espera de Austria?

R: Espero otro partido muy difícil. Es una selección con jugadores de calidad, que aprieta muy bien y compite con mucha intensidad. Sobre el papel parece un encuentro más europeo, pero nunca sabes lo que te vas a encontrar. Lo importante es que esta selección sabe adaptarse a cualquier rival.

P: Después de la lesión, ¿cuántas veces pensó que no llegaría al Mundial?

R: Si soy sincero, una o dos veces. Los dos o tres primeros días fueron los más complicados. Después decidí dejar de pensar en lo negativo y centrarme en trabajar para volver.

P: Fueron meses muy duros…

R: Sí, sobre todo al principio. Había incertidumbre y muchas dudas. El primer día que salí a correr tenía mucha tensión por comprobar cómo respondía el pie, pero a partir de ahí todo fue mejor.

P: Además, se trató de una lesión muy poco habitual.

R: Sí. Era una fractura de estrés en un hueso muy especial del pie. Me dijeron que los mayores expertos del mundo en este tipo de lesiones nunca habían visto un caso igual. Imagínate el susto que me llevé. Espero que le pongan mi nombre a esta lesión (risas). Por suerte todo salió bien.

P: ¿Cuánto ha cambiado desde aquel 25 de enero?

R: No creo que haya cambiado mucho, pero sí veo las cosas de otra manera. Esta lesión me ha servido para conocerme mejor, para valorar todavía más a la gente que tengo alrededor y para entender que no puedo controlarlo todo.

P: Su mujer ha sido un apoyo fundamental durante todo este proceso.

R: Sin ninguna duda. Es mi mayor fuerza, mi compañera de vida. Me ayuda, me entiende, me protege y me cuida. Gran parte de este camino también es suyo.

P: ¿Y qué importancia ha tenido Luis de la Fuente?

R: Muchísima. Desde que coincidimos en la Sub-19 siempre hemos tenido una relación muy buena. Durante la lesión fue el primero en llamarme para preocuparse por mí, por mi mujer y por cómo estábamos viviendo todo el proceso. Siempre me transmitió que, si llegaba bien físicamente, me iba a esperar.

P: ¿Cómo se encuentra ahora mismo?

R: Muy bien. Me siento fuerte. Hay días mejores que otros porque llevo cuatro meses parado, pero puedo aportar tanto dentro como fuera del campo. Tengo muchas ganas de ayudar al equipo.

P: ¿Necesitaba jugar de titular contra Uruguay para volver a sentirse futbolista?

R: Sí. El pie está totalmente recuperado. Ya no tengo ninguna molestia. Lo único que necesito es volver a coger ritmo de competición. Cada minuto que juego me encuentro mejor.

P: Si España gana el Mundial, ¿se hará un tatuaje o alguna locura?

R: No soy mucho de tatuajes ni de hacer locuras. Algo haremos, igual me rapo, pero todavía no lo sé.

P: ¿Está convencido de que España puede ganar este Mundial?

R: Sí, estoy convencido. Tenemos una selección con muchísimo talento, un grupo humano espectacular y una unión enorme. También sabemos que será muy difícil. Hace poco volví a ver todos los partidos del Mundial de 2010 y me di cuenta de lo complicado que fue ganarlo. De pequeño tenía la sensación de que había sido fácil, pero ahora valoras mucho más aquella gesta. Ganar un Mundial nunca es un camino de rosas y nosotros vamos a pelear por conseguirlo.

P: ¿Qué diferencia encuentra entre una Eurocopa y un Mundial?

R: Mucha. Aquí te enfrentas a estilos de juego muy diferentes y, además, están los viajes, los cambios de clima y de sedes. Es un torneo muy exigente, pero igual para todos.

P: Para terminar, que sepa que, como español, es un orgullo que nos represente un grupo con esta calidad humana.

R: Se agradece mucho que se valore eso. A veces no se le da la importancia que tiene, pero creo que también es uno de los grandes secretos de esta selección.