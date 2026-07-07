Tebas se pone a dar lecciones de corrupción a la FIFA: «El fútbol merece instituciones que rindan cuentas»

Javier Tebas no ha dudado en unirse a la guerra contra la FIFA por haberle retirado la sanción a Balogun antes del Estados Unidos-Bélgica. A pesar de que la selección sede acabó perdiendo de goleada el partido, el presidente de la Liga ha salido este martes a atacar públicamente a Infantino tras acceder a la presión de Donald Trump para tomar la decisión más polémica del Mundial hasta la fecha.

Tebas, cargó duramente contra la FIFA por «el perdón de la sanción» al delantero estadounidense Folarin Balogun, que «no es una anécdota ni un error aislado», sino «la punta del iceberg de un modelo de gobernanza que lleva muchos años deteriorando la credibilidad» del organismo y «del fútbol en general».

«El perdón de la sanción al jugador de Estados Unidos Balogun no es una anécdota ni un error aislado. Es, simplemente, la punta del iceberg de un modelo de gobernanza que lleva muchos años deteriorando la credibilidad de la FIFA y del fútbol en general», escribió el dirigente en sus redes sociales.

Tebas acusó al organismo de interpretar o modificar las normas «según convenga» y de tomar las decisiones «de mayor trascendencia sin un verdadero diálogo y acuerdo con las ligas nacionales, que son quienes sostienen el fútbol profesional los 365 días del año». «Cuando se impone una agenda unilateral sin escuchar a los principales actores del fútbol, el problema deja de ser una resolución concreta y pasa a ser el sistema», criticó.

«Los Congresos de la FIFA son grandes escenificaciones de unanimidad, ningún debate real y decisiones que llegan cerradas antes de que empiece la votación. No hay acuerdos con las ligas nacionales/domésticas, se aprueban decisiones que dañan constantemente a las mismas», agregó.

Tebas clama contra la FIFA

Y, para Tebas, el caso de Balogun «no hace más que reforzar esa percepción» de que es «la punta del iceberg». «Además, si las reglas se aplican constantemente con arbitrariedad, la confianza desaparece. Y sin confianza no hay credibilidad institucional. Y lo peor de todo es que gran parte del mundo del fútbol es consciente de ello, pero demasiados prefieren guardar un silencio cómplice. Porque callar resulta más cómodo que defender la independencia, la transparencia y el buen gobierno», aseveró.

«El fútbol mundial merece instituciones que rindan cuentas, respeten las reglas y gobiernen con transparencia, no mediante decisiones unilaterales, discrecionales, arbitrarias que erosionan la confianza de aficionados, clubes, ligas y jugadores», concluyó su mensaje en redes sociales.

Trump presionó a la FIFA

Así se refirió Tebas al caso de Balogun, que finalmente pudo jugar contra Bélgica este lunes en octavos de final del Mundial 2026, después de que la FIFA levantara la suspensión que acarreaba el jugador por la tarjeta roja en la ronda anterior contra Bosnia.

Balogun fue expulsado en el minuto 64 del duelo de dieciseisavos de final por una entrada por detrás, complicando el billete que finalmente sellaron los de Mauricio Pochettino. Sin embargo, el delantero autor de tres goles en lo que va de Mundial estaba destinado a perderse al menos el siguiente encuentro, pero la FIFA anunció este domingo que levantaba la sanción del jugador local.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo eco de la noticia que corrió como la pólvora en los medios de todo el mundo. «Gracias FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia», apuntó en su red social Truth Social, haciendo referencia a una entrada de Balogun, autor del 1-0 contra Bosnia, que si bien no fue intencionada, sí dejó los tacos al rival por detrás.

Incluso, Trump llegó a llamar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que revisara la suspensión de su jugador. La noticia la adelantó The Athletic y posteriormente la confirmó la FIFA en un comunicado, una decisión inédita en el torneo y de mucha polémica.