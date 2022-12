Rodri Hernández: «No hemos estado acertados, pero hemos merecido pasar»

Rodrigo Hernández habló al término del España-Marruecos, en el que la Selección volvió a decepcionar, cayendo eliminada en octavos de final en la tanda de penaltis. Los de Luis Enrique no pudieron superar a los marroquís, pese a que el jugador del Manchester City apuntó que fueron mejores y merecieron la clasificación. Apuntó que, a pesar de lo que dijo el seleccionador, la tanda es una lotería y quiso agradecer el apoyo a toda la afición española.

Decepción

«El fútbol tiene estas cosas. Es un partido muy competido. Ellos tenían muy claro a lo que querían jugar. Ha sido muy complicado. Los penaltis son así. No hemos estado acertados. Nos vamos a casa en uno de los peores días».

Partido

«Esperábamos a once tíos atrás. Es frustrante, ojalá hubiésemos pasado. Que alguien ahí arriba nos hubiera ayudado. A lo mejor no nos da. Lo hemos dado todo y creo que hemos merecido pasar».

Penaltis

«El fútbol tiene esto. No entiende de justicia. Si no entra, te vas a los penaltis y aunque haya gente que diga que no, son una lotería. Darle las gracias a los que nos han apoyado, a todos los españoles, les hemos sentido de cerca y, de nuestra parte, decir que lo hemos dado todo».