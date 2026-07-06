¿Se retirará Cristiano Ronaldo hoy si España gana ante Portugal los octavos de final del Mundial?

Cristiano Ronaldo juega con Portugal el duelo de octavos del Mundial 2026 ante España. Como en los últimos años, Cristiano es el capitán de la selección portuguesa, que tiene en este torneo una nueva oportunidad para ganar un Mundial por primera vez en su historia. España y Portugal se miden en Dallas en un encuentro que puede ser el último de Cristiano Ronaldo.

Con 41 años, el ex jugador del Real Madrid sigue en activo en el fútbol. Milita en el Al-Nassr de Arabia Saudí, con quien viene de ganar la liga esta última temporada. Cristiano Ronaldo lleva más de 20 años en la élite y sigue siendo titular con Portugal, con quien ganó una Eurocopa en el año 2016.

En lo que se refiere a las selecciones, Cristiano Ronaldo ya ha avanzado que el actual será su último Mundial, por lo que si España gana a Portugal y la selección lusa queda eliminada del torneo, Cristiano ya dirá adiós a los Mundiales. El ex jugador del Real Madrid avanzó que no llegará al Mundial 2030, en el que tendría 45 años, y en el que su país es uno de los anfitriones, jugando sus encuentros de ese Mundial en Portugal.

«Tengo que disfrutar lo máximo posible, será mi último Mundial, pero ojalá que este no sea mi último partido», comentó Cristiano Ronaldo en la previa de este encuentro entre Portugal y España en octavos del Mundial 2026. Así, el portugués dejaba claro que si Portugal pierde ante España, dirá adiós a los Mundiales. CR7 ha disputado seis Mundiales (desde 2006 a 2026), marcando al menos un gol en todos ellos.

Lo que no se sabe todavía es si se retirará del fútbol y de su selección. Una cosa es no llegar al próximo Mundial de 2030 y otra decir adiós ya a Portugal. Eso no está confirmado. Cristiano puede seguir siendo internacional y querer llegar a la Eurocopa 2028, que jugaría con 43 años. Ese torneo se disputará en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda.

Por ahora, Cristiano no tiene pensado tampoco retirarse del fútbol. Tiene contrato con el Al Nassr y ya avanzó que se retirará cuando él lo decida en una frase con la que lo dejó todo muy claro: «Me retiraré cuando yo quiera, no cuando quieran los demás».