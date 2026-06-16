Quiénes son los capitanes de la selección española en el Mundial 2026

La selección española afronta su participación en el Mundial 2026 con una plantilla renovada y con una estructura de liderazgo diferente a la de los últimos grandes torneos. La ausencia de futbolistas que durante años ejercieron como referentes del vestuario, como Dani Carvajal o Álvaro Morata, ha abierto una nueva etapa dentro del combinado nacional, algo que se puede apreciar con los cuatro capitanes que defenderán a selección española en el Mundial 2026.

El relevo generacional que vive España también ha tenido reflejo en el brazalete de capitán. Para este Mundial 2026, el seleccionador ha apostado por cuatro futbolistas que destacan por su trayectoria con la selección española y por ser los jugadores con más internacionalidades dentro de la convocatoria. Rodri Hernández, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Unai Simón forman el cuarteto encargado de ejercer como referencia dentro y fuera del terreno de juego durante el campeonato.

🎙️ «A Rodrigo ahora le corresponde ser capitán junto a Unai Simón, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal». ➡️ «Es un honor tener jugadores de este perfil representándonos en la capitanía». 🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/fDsxxv897K — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 3, 2026

Rodri Hernández

Rodri Hernández será el primer capitán de España en el Mundial 2026. El centrocampista del Manchester City asume el papel principal dentro de la jerarquía del vestuario y se convierte en una figura clave para el proyecto de Luis de la Fuente.

Su nombramiento tiene además un carácter histórico. Rodri será el primer capitán de la selección española en una Copa del Mundo que desarrolla su carrera fuera de la liga española, concretamente en la Premier League inglesa.

La elección responde tanto a su peso futbolístico como a su trayectoria internacional. El centrocampista figura entre los jugadores con más partidos disputados con la selección dentro de la actual convocatoria, un aspecto que ha sido determinante para otorgarle la máxima responsabilidad dentro del grupo. Además, cabe recordar que es el único con un Balón de Oro.

Su liderazgo coincide con una nueva etapa para España, marcada por la transición hacia una generación diferente a la que protagonizó los últimos grandes torneos internacionales.

Ferran Torres

Entre los capitanes designados por Luis de la Fuente también aparece Ferran Torres. El atacante del FC Barcelona forma parte del grupo de futbolistas que acumulan un mayor número de encuentros con la camiseta de la selección española, fruto de su precocidad con la absoluta.

Su experiencia en competiciones internacionales ha sido uno de los factores que han reforzado su posición dentro del vestuario. Además de haber desarrollado su carrera tanto en el fútbol español como en el inglés, Ferran se ha consolidado como uno de los jugadores con más recorrido dentro del actual proyecto de la selección. Su presencia en el cuarteto de capitanes refleja la confianza del cuerpo técnico en él.

Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal también forma parte del grupo de líderes de la selección española en el Mundial 2026. El futbolista de la Real Sociedad es otro de los jugadores que encabezan la clasificación de internacionalidades dentro de la expedición española.

A lo largo de los últimos años, Oyarzabal ha mantenido una presencia constante en las convocatorias nacionales, consolidándose como una pieza habitual para los distintos seleccionadores.

Su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones ofensivas y su regularidad dentro del equipo han contribuido a que ocupe un papel relevante en la estructura de liderazgo diseñada para este torneo.

Unai Simón

El cuarto integrante del grupo de capitanes es Unai Simón. El guardameta del Athletic de Bilbao se ha convertido en una de las referencias de España gracias a sus actuaciones en los últimos campeonatos internacionales.

Su crecimiento dentro de la selección ha sido constante, ganando protagonismo tanto en el terreno de juego como dentro del vestuario. El cuerpo técnico ha valorado especialmente su capacidad para mantener la calma en escenarios de máxima exigencia y su rendimiento en momentos decisivos.

Como ocurre con Rodri (63), Ferran Torres (58) y Mikel Oyarzabal (54), Unai Simón (59) se encuentra entre los futbolistas con más partidos internacionales de la actual convocatoria, una circunstancia que ha pesado en la decisión de otorgarle responsabilidades de liderazgo.