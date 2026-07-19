¿Qué pasa si España pierde la final del Mundial 2026 contra Argentina hoy?

España disputa ante Argentina la gran final del Mundial 2026 en Nueva York con el objetivo de ganar su segundo título mundial de toda su historia. La Selección que entrena Luis de la Fuente está en el partido más importante del mundo del fútbol, pero igual que se puede ganar, también se puede perder. Es una posibilidad. ¿Qué pasa si España pierde ante Argentina la final del Mundial?

Sencillamente, que se queda sin el título y sin la mayor gloria futbolística. No hay ningún tipo de castigo por perder la final. Argentina se proclamaría campeona del mundo por cuarta vez en su historia y España se quedaría a las puertas de ganar su segundo Mundial. Es simple: si pierdes la final del Mundial, quedas en segunda posición del torneo y no levantas el título.

A diferencia de las semifinales, que si pierdes juegas un partido extra (el encuentro por el tercer puesto, el que disputaron este sábado Francia e Inglaterra con victoria inglesa por 4-6), si caes derrotado en la final del Mundial no hay más partidos. Recibes la medalla de subcampeón en la ceremonia de premiación después del partido y ya está.

Así, si España pierde ante Argentina hoy en la final del Mundial, simplemente quedará en segunda posición del Mundial 2026 y se habrá quedado a las puertas de la victoria final. Será evidentemente una decepción enorme, un golpe deportivo, aunque también llegar a la final supone ya un indudable éxito.

España sólo había disputado, hasta ahora, una final del Mundial, la del año 2010 que ganó a Holanda en la prórroga. Tras ello, 16 años después, la Selección ha logrado volver a la final, teniendo ahora a Argentina como rival. La gran final se juega en Nueva York, concretamente en el MetLife Stadium, un campo que está oficialmente en el estado de Nueva Jersey.