El padre de Lamine Yamal celebra en árabe el primer gol de su hijo con España en un Mundial

Lamine Yamal entró por la puerta grande del Mundial. No solo por marcar el primer gol de España ante Arabia Saudí, sino por demostrar que ni estando al 100% puede ser diferencial. Una actuación en 45 minutos en la que fue determinante, destacando el problema que había tenido la Roja en el debut ante Cabo Verde. Una de las imágenes más curiosas que dejó fue su celebración besando el suelo, algo que su padre aprovechó en redes sociales para hacerse eco del éxito de su hijo usando una expresión árabe.

Concretamente, lo hizo poco después del gol de Lamine y, acostumbrado a siempre ser viral, publicó una ilustración hecha con Inteligencia Artifical de la celebración de su hijo, a la que le añadió una connotación cultural y religiosa: «Hamdulah LY». Una expresión muy usada en árabe que significa «Alabado sea Dios» o «Gracias a Dios» que es común dentro de la comunidad musulmana, religión de la que son tanto Mounir Nasraoui como el propio Lamine.

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Todavía se recuerda el lamentable episodio que se vivió en Cornellá tras los cánticos contra Egipto. Unos hechos de los que Lamine Yamal ya mostró su total indignación: Yo soy musulmán, alhamdulillah. Se escuchó el cántico de ‘el que no bote es musulmán’. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas», explicó en un comunicado.

Lamine Yamal hizo historia en el Mundial. Su gol ante Arabia Saudí le convirtió en el segundo jugador más joven en la historia del fútbol en anotar en la Copa del Mundo y en un torneo continental (Eurocopa). Tan solo Pelé lo hizo con la misma edad. Un registro que enciende el optimismo con que guíe a España para conseguir la segunda Copa del Mundo de la historia del país.