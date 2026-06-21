Oyarzabal: «¿Reivindicarme? Lo del otro día se queda en anécdota, fuera siempre se va a hablar…»

Mikel Oyarzabal se mostró feliz tras su doblete contra Arabia Saudí en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026 para España. El delantero de la Real Sociedad fue decisivo por su doblete y también por su asistencia a Lamine Yamal en el primer gol y aseguró que su actuación este domingo no era una reivindicación porque siempre se ha sentido querido.

«Sí, felices de haberle dado la vuelta a la situación y por las sensaciones que hemos tenido dentro del campo. Felices por la victoria y a seguir ahora», comenzó Oyarzabal tras el partido.

«Contento de haber podido ayudar al equipo de esta manera. El otro día me tocó tocar menos balón, estar menos activo, menos presente. De otra manera también intenté ayudar en lo que podía. Hoy de esta manera, siempre buscando que el equipo vaya bien, que es lo importante», añadió.

«Reivindicarme no, porque he dicho siempre que siempre me he sentido querido por la gente que quiero: los compañeros, el entrenador, los que están en el día a día. Es con lo que me quedo. Fuera siempre se va a hablar. Sabemos cómo funciona el mundo del fútbol», afirmó.

Oyarzabal y la anécdota de la media hora

«Todo bien. Como es lógico, el míster ha decidido dar minutos a más gente», comentó, acerca de ser sustituido en el descanso. «Se queda en anécdota lo de no tocar el balón (contra Cabo Verde). Cuando al principio el balón entra, te cambia todo el partido. Me da un poco igual lo que se diga fuera. Estaba con la sensación de querer ganar y, en la medida que pudiera, intentar ganar», aseguró.

«Hace un par de días tuve un pequeño susto entrenando, unas molestias. Afortunadamente quedó en nada. Con la ayuda de los doctores y de los fisios he intentado llegar en las mejores condiciones. En el descanso había que tomar un poco de aire», finalizó Oyarzabal, revelando ese incidente durante la semana.