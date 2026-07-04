Mundial 2026: ¿Quién ganará el torneo? Haz la simulación del cuadro y elige campeón

Ya se conocen los 16 equipos que jugarán los octavos de final del Mundial 2026. España está entre los candidatos al título tras una primera ronda que se cobró víctimas ilustres como Uruguay y tras golear a Austria en la primera fase eliminatoria. En OKDIARIO te invitamos a que dibujes el cuadro final del Mundial 2026: puedes ir eligiendo al ganador de cada eliminatoria hasta dibujar tu gran final del torneo.

España tiene por delante un duelo de octavos de final contra Portugal en un partido clave en el Mundial. De ganar, la selección entrenada por Luis de la Fuente se vería las caras contra Estados Unidos o Bélgica en cuartos. Además, hay otros grandes partidos, con equipos favoritos a ganar el título.

Los octavos de final comienzan este sábado, 4 de julio, y durarán hasta el próximo martes, día 8. Los encuentros de octavos son los siguientes: Paraguay – Francia, Canadá – Marruecos, Portugal – España, Estados Unidos – Bélgica, Brasil – Noruega, México – Inglaterra, Argentina – Egipto y Suiza – Colombia. La final se disputará el próximo domingo, 19 de julio, en Nueva York.

Completa con nosotros el cuadro del Mundial y demuestra tus conocimientos sobre el mundo del fútbol. ¿Podrá España sumar su segunda estrella de campeona?