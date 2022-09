Luis Enrique: «¿El futuro? El objetivo es Qatar»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación tras la victoria de España ante Portugal en Braga. Un gol de Morata en el minuto 88 dio el pase a la selección española a una nueva edición de la fase final de la Liga de Naciones. El asturiano se mostró muy satisfecho con el encuentro de los suyos y reconoció que en la primera mitad el equipo no creo peligro por sus indicaciones.

Contento

“Es un deporte maravilloso en el que la victoria es el mejor antídoto contra el estado de depresión”.

Análisis del partido

“La igualdad es lo que impera en el fútbol, Portugal tiene un nivel top. En la primera parte he insistido mucho en tener el balón y lo hemos tenido. Hemos dado 400 y pico pases. Lo hemos corregido en la segunda parte. La primera es necesaria para demostrar que el balón va a ser nuestro y tenía la sensación de que el gol iba a llegar en la segunda parte. Es una alegría muy grande repetir Final Four”.

Nico Williams cambia el partido

“Los minutos de Nico, los de Yeremi, los de Rodri de central, los de Busi, los de Pedri, los de Gavi… Los minutos de Ferran, de Sarabia, de Morata… Para encontrar cansados a los laterales necesitas que los que jugaron primero hagan su trabajo”.

Equipo

“Hace muchas concertaciones que es una maravilla entrenar a estos jugadores. Hay más de 40 que pueden ir al Mundial y es un placer entrenar a tantos jugadores de tanta calidad. Me da pena que haya algunos que se queden fuera. Hoy nos llevamos una alegría inmensa”.

Seguir en junio

“El futuro no existe, para eso soy bastante topicazo”.

La lista, ¿más clara?

“No la tengo más clara porque va variando continuamente. No nos olvidamos de muchos que nos han acompañado y ahora no están”.

Dudas

“Las dudas en el fútbol van en cuestión de los resultados. Los mismos argumentos sirven pase lo que pase. Yo me centro en las sensaciones que me dan los jugadores, que siempre han sido buenas”.

Culpable

“El culpable de la falta profundidad en la primera parte fue mía. El objetivo era quitarle el balón a Portugal en la primera mitad y, aunque lo conseguimos, no generamos ocasiones. En la segunda lo hemos arreglado. Aunque ahora podemos destacar todos que los jugadores que salieron del banquillo han sido determinantes, que lo son, todos han estado muy bien”.

El plan B

“No se trata de comparar. Esto es un equipo. Los delanteros es muy difícil que acaben el partido. Hoy acabó Morata porque tiene un nivel físico superior. El resto ha sido lo que generamos siempre. Hemos conseguido que sus jugadores no tocasen el balón y con la pelota nos ha faltado atrevimiento. En la segunda parte llegó ese atrevimiento. Quitamos a Hugo porque tenía una tarjeta. La sensación que teníamos en la segunda mitad es que íbamos a marcar gol. Unai nos mantuvo en la victoria y muy bien. Es una alegría muy grande para nuestra gente y todos los que sufren desde casa. Ya estamos en otra fase final y, junto a Italia, es la única que ha repetido”.

Llamada de Xavi

“A mí no me llama casi nadie. Con esa fama que me han puesto es imposible que me llame nadie”.

La victoria

“Le da la tranquilidad del entorno. Prefiero llegar así, consiguiendo el objetivo en un grupo muy difícil. Vamos a una competición maravillosa donde todos queremos disfrutar. Hoy ha sido una prueba para nosotros, fuera de casa y hemos demostrado que cuesta mucho ganar a España”.

Actitud de los jugadores

“No hemos tenido un jugador que no haya tenido una buena actitud. Nadie se ha ganado el puesto. Me va a tocar dejar a jugadores importantes fuera de la lista del Mundial”.

Lista de jugadores

“La lista de 26 será una duda hasta el final. Puede ser de 24, 25 o 26”.

Ansu Fati, Oyarzabal y Laporte

“Está en el mismo que antes de la convocatoria. Laporte está cerca de volver a jugar y con Oyarzabal me preocupé por su estado”.

Sensaciones de la defensa

“Unai ha estado espectacular como cada partido con la Selección. En la línea defensiva pusimos a Hugo porque pensaba que era la mejor opción, pero con la tarjeta en la segunda pensé que le podían expulsar en cualquier lance”.

El futuro

“El cuerpo me pide volver a casa para disfrutar. El objetivo es Qatar. Hemos llegado a un acuerdo con el presidente y Molina y estamos encantados”.

Las críticas

“Con todos los entrenadores, cuando el resultado no llega hay críticas. Es el fútbol profesional y está sujeto a resultados”.