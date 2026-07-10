Llamando a Pedri

Pedri está llamado a ser uno de los futbolistas que marquen una época en la selección española. Lo ha demostrado con el Barcelona y también con España. Por eso sorprende que, a las puertas de unos cuartos de final de un Mundial, sea uno de los nombres que más debate generan. El centrocampista canario no atraviesa su mejor torneo, especialmente después de su discreta actuación frente a Portugal, pero dentro de la concentración nadie duda de él. Todo lo contrario. Luis de la Fuente sabe que, si España quiere levantar el Mundial el próximo 19 de julio, necesita recuperar la mejor versión de un futbolista diferente al resto.

Los números no son malos. Pedri ha jugado los cinco partidos del Mundial, acumula casi 400 minutos sobre el césped y mantiene un 89% de acierto en el pase. También ha generado cinco ocasiones claras de gol y continúa siendo uno de los jugadores que más kilómetros recorre por encuentro. Sin embargo, el fútbol va mucho más allá de las estadísticas. Frente a Portugal se le vio incómodo, impreciso y lejos de ese futbolista capaz de gobernar un partido con una sola conducción o un pase imposible. Fue sustituido en el tramo final y las críticas no tardaron en aparecer.

El debate gira en torno a su posición y de su influencia en el juego. Hay quien considera que demasiado lejos de la base de la jugada pierde protagonismo y quien cree que, cuando actúa más adelantado, recibe siempre de espaldas y rodeado de rivales. También se ha señalado que la sociedad con Rodri no está ofreciendo la fluidez esperada y que el desgaste defensivo le está impidiendo llegar con frescura a los últimos metros. Pero dentro de la Selección, el análisis es muy distinto.

Nadie duda del canario

Luis de la Fuente sigue viendo en Pedri a un futbolista imprescindible. Porque hay cosas que no aparecen en una hoja de estadísticas. El canario es el jugador que mejor interpreta cuándo acelerar y cuándo detener el partido. Es el futbolista que atrae rivales para liberar espacios a Lamine Yamal, Álex Baena o Mikel Oyarzabal. Es el centrocampista que, con un simple control orientado, cambia la dirección de un ataque. España no necesita únicamente sus pases. Necesita su pausa.

También sus compañeros han salido en su defensa. Pau Cubarsí fue contundente al asegurar que Pedri está tranquilo y preparado para asumir el peso creativo del equipo. Nadie dentro del vestuario duda de su calidad. Al contrario. Están convencidos de que los grandes futbolistas aparecen cuando más les necesita su selección.

Y ese momento ha llegado. Bélgica espera en los cuartos de final con Courtois bajo palos y una de las mejores defensas del campeonato. España necesitará abrir espacios donde apenas los habrá y encontrar soluciones cuando el partido se atasque. Ahí aparece Pedri. Porque si el canario vuelve a sentirse protagonista, la selección estará mucho más cerca de las semifinales. Ha llegado el momento de llamar al canario y de que éste responda.