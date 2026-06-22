De la Fuente y Louzán alaban a la prensa: «Es bonito leer y escuchar lo que está sucediendo aquí»

Luis de la Fuente y Rafael Louzán ofrecieron un discurso a los medios antes de una comida organizada por la Federación para la prensa desplazada a Chattanooga, sede de la concentración de España durante la primera fase del Mundial 2026. El encuentro, en el que se encontraba OKDIARIO, tuvo lugar este lunes, después de la victoria de la selección española contra Arabia Saudí por 4-0.

«Hoy no voy a cantar Quijote», comenzaba el seleccionador, recordando su canción favorita, de Julio Iglesias. «Disfrutemos de este momento porque creedme una cosa: si de algo sirve cumplir años, es tener una perspectiva de la vida diferente a la que tenías hace muchos, y uno es consciente y valora aspectos que en otros tiempos no lo haría. Hoy sí, eso me ha enseñado a valorar a las personas», prosiguió.

«Independientemente de lo que tengamos que hacer esta tarde o mañana, que todos tenemos trabajo, hoy somos personas. Disfrutemos del momento, es una suerte poder estar juntos. Gracias por estar aquí acompañándonos y disfrutadlo porque cada momento de la vida hay que hacerlo como si fuera el último», cerró, dando paso a Louzán, presidente de la Federación.

«Felicitar a Luis por lo de ayer, a todo el equipo y a toda la familia, de la que vosotros formáis parte. Hoy hay que hacer un reconocimiento muy especial a todo el equipo de viajes que lidera Antonio Limones. Ha logrado que la selección esté en esta localidad con todas las prestaciones que él ha coordinado», dijo el gallego, pidiendo un aplauso concedido por los asistentes.

Alabanza a los medios

«Este trabajo, sin los que contáis la realidad a España entera, no sería el mismo. Es la primera vez que estoy en un Mundial. Os he estado siguiendo desde España y aquellas noticias e informativos de la radio y televisión donde cada poco conectaban con la localidad donde estaban los enviados especiales era una satisfacción. Siempre había anécdotas y cosas que contar. Es verdad que no habéis tenido muchas porque no hemos puesto muchos inconvenientes y no ha habido nada que se saliera del guion. Es bonito escuchar lo que está sucediendo aquí y en cada uno de los puntos en que España esté», alabó.